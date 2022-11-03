تقرير: ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في تويتر لخفض التكاليف

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في تويتر أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقاً للتقرير سيقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين يوم الجمعة، عبر الإيميل.

ذكرت بلومبرغ أيضاً أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان (العمل عن بُعد) وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

وقالت بلومبرغ إن الموظفين سيتم إبلاغهم عبر البريد، الجمعة، بقرار الشركة. ولكن مصادر أخرى قالت لموقع أكسيوس الأمريكي محذرة إن خطط ماسك للشركة تغيرت أكثر من مرة وقد تتغير مرة جديدة.

وكان ماسك، نفى سابقاً في تغريدة، تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز جاء فيه أنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر-تشرين الثاني لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.

وكانت عمليات التسريح على نطاق واسع جزءاً من خطة استحواذ ماسك على تويتر لمدة معينة، غير أن سرعة تنفيذها وحجمها، إضافة إلى إقالة أو استقالة فريق القيادة بأكمله، تركت الشركة في حالة من الاضطراب اضطراب.

والثلاثاء الماضي، أعلن ماسك عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة، ما أثار موجة من ردود الفعل المنددة بالقرار.