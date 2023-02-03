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تكنولوجيا الأعمال

تويتر ستوزع جزءا من عائدات الإعلانات على بعض منتجي المحتوى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شعار توتير في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية.
شعار توتير في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية.   -   حقوق النشر  Jeff Chiu/AP

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، اليوم، الجمعة، إن منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ في تشارك عائدات الإعلانات مع بعض منتجي المحتوى.

واعتبارا من يوم الجمعة، سيتم توزيع حصص من عائدات الإعلانات التي تظهر في سلاسل الردود على تغريدات منتجي المحتوى. وقال ماسك إن المستخدم يجب أن يكون مشتركا في علامة التحقق الزرقاء.

ولم يقدم ماسك تفاصيل حول نسبة العائدات التي سيحصل عليها المستخدمون.

وبعد أيام من توليه مسؤولية الشركة، قال ماسك إن تويتر شهد انخفاضا هائلا في الإيرادات وأنحى باللوم على مجموعات النشطاء في الضغط على المعلنين.

وركز ماسك على خفض الكلفة وتقديم خطط جديدة للاشتراك في خدمة تويتر بلو (تويتر الأزرق) التي تقدم شارة "التحقق" المطلوبة.

المصادر الإضافية • رويترز