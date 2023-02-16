عطلة "الدورة الشهرية" مدفوعة الأجر: إسبانيا السباقة

إعتمدت إسبانيا مؤخرا قانونا يسمح للسيدات اللائي يمررن بفترات "مؤلمة" بشكل خاص بالحصول على "إجازة الدورة الشهرية" مدفوعة الأجر من العمل، في بادرة بأوروبا. مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان يوم الخميس هو جزء من حزمة أوسع حول الحقوق الجنسية والإنجابية، التي تشمل السماح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر بإجراء عملية إجهاض أو تغيير الجنس في بطاقة التعريف الوطنية.

ويمنح القانون الحق في إجازة "دورة شهرية" لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها خمسة أيام، لمن تعانين من فترات إعاقة، والتي يمكن أن تسبب تقلصات شديدة وغثيان ودوار وحتى قيء.

تتطلب الإجازة وصفة طبية، ثم ويقوم نظام الضمان الاجتماعي العام بدفع الفاتورة. وينص القانون على أن السياسة الجديدة ستساعد في مكافحة الصور النمطية والأساطير العالقة بالعادة الشهرية وتعيق حياة المرأة. وبموجب التشريع الجديد، ستطرح إسبانيا أيضًا منتجات النظافة النسائية المجانية في بعض المرافق العامة مثل المؤسسات التعليمية والسجون.

عندما تم الكشف عنه لأول مرة العام الماضي، كان مشروع القانون يهدف أيضًا إلى إلغاء أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على منتجات نظافة صحية نسائية محددة. تم استبعاد هذا الاعتماد في النهاية ولكن من المتوقع إعادة إحيائه في مراجعة الميزانية العامة المقبلة للحكومة.

صاعقة للنسويات

قالت مونتيرو العام الماضي أثناء عرضها لمشروع قانون الصحة: "لقد ولّى زمن ذهاب النساء إلى العمل وهن يتألمن". الطريق إلى إجازة الدورة الشهرية في إسبانيا كانت صعبة حيث انقسم السياسيون، بمن فيهم أولئك المنتمون إلى الائتلاف الحاكم، والنقابات العمالية بشأن السياسة، التي يخشى البعض أن تأتي بنتائج عكسية و"توصم" النساء في مكان العمل. وفي جميع أنحاء العالم، يتم تقديم إجازة "العادة الشهرية" حاليًا في عدد قليل من البلدان بما في ذلك اليابان وإندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية وزامبيا.

تعاملت إيطاليا مع الفكرة عام 2016 حيث اقترحت مشروع قانون من شأنه أن يمنح ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعمال الذين حصلوا على شهادات طبية، لكن الاقتراح فشل في التقدم قبل انتهاء الولاية البرلمانية في العام 2018.

هل هي محررة؟ هل هذه السياسات التي تعترف بواقع أجسادنا في العمل وتسعى لدعمها؟ أم أن هذه سياسة توصم وتحرج وتثبط توظيف النساء؟ إليزابيث هيل أستاذة مساعدة في جامعة سيدني

قالت إليزابيث هيل، الأستاذة المساعدة في جامعة سيدني، والتي درست على نطاق واسع سياسات إجازة الدورة الشهرية في جميع أنحاء العالم لموقع يورونيوز العام الماضي "إنها كالصاعقة بالنسبة للنسويات".

وقالت إن النقاشات حول الدورة الشهرية غالبًا ما تكون شديدة، مع تركيز القلق على ما إذا كانت مثل هذه السياسة يمكن أن تساعد المرأة أو تعيقها، "فهل هي محررة؟ هل هذه السياسات التي تعترف بواقع أجسادنا في العمل وتسعى لدعمها؟ أم أن هذه سياسة توصم وتحرج وتثبط توظيف النساء؟"

وفقًا لجمعية أمراض النساء والتوليد الإسبانية، فإن حوالي ثلث النساء اللائي يعانين من الحيض يعانين من ألم شديد يعرف باسم عسر الطمث وتشمل الأعراض آلامًا حادة في البطن وإسهالًا وصداعًا وحمى.