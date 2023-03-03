بلد عربي وحيد ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى في العالم فمن هو؟

نشرت مجلة نيوزويك وشركة البيانات العالمية ستاتيزاقائمة بأفضل المستشفيات في العالم، صنفت من خلالها أكثر من 2300 مستشفى في أكثر من 28 بلد.

جاءت أربعة مستشفيات أمريكية على رأس القائمة، ومن ثم خامسا مستشفى تورنتو العام في كندا، تلاه مستشفى جامعة كارولينسكا السويدية وسابعا مستشفى شاريتيه الألمانية، وحصل مستشفى بيتيي سالبيتريير الجامعي الفرنسي على المركز الثامن وحل مستشفى سنغافورة العام في المركز التاسع، أما المرتبة العاشرة فعادت لمستشفى رونالد ريغان في ولاية لوس إنجلس الأمريكية.

حصلت مراكز "شيبا" و"تل أبيب سورسكي" و"رابين" الطبية الإسرائيلية على المراكز: 11 و69 و178 تباعا، ضمن القائمة التي شملت تصنيف 250 مستشفى على مستوى العالم. وكذلك تصنيف المستشفيات حسب البلد.

ولأول مرة يدخل القائمة مستشفى تايواني. ولم تحل أي مؤسسة استشفائية عربية في قائمة الـ"250" غير مستشفى كليفلاند كلينيك في الإمارات الذي حصل على المركز 199.

البلدان التي شملها التصنيف يورونيوز

إليكم أفضل 20 مستشفى في العالم من ضمن قائمة الـ"250"

1- مايو كلينيك، روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية

2- مستشفى كليفلاند، ولاية أوهايو الأمريكية

3- مستشفى ماساتشوستس العام ، بوستن بولاية ماساتشوستس الأمريكية

4- مستشفى جونز هوبكينز، بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية

5- مستشفى تورونتو العام ـ شبكة الصحة الجامعية ـ كندا

6- مستشفى كارولينسكا الجامعي، سولنا بالسويد

7- مستشفى شاريتيه الجامعي، برلين ـ ألمانيا

8- مستشفى بيتييه سالبيتريير الجامعي، باريس، فرنسا

9- مستشفى سنغافورة العام ـ سنغافورة

10- مركز رونالد ريغان الطبي ـ يو سي أل إيه هلث، لوس أنجلس، ولاية كاليفورنيا الأمريكية

11- مركز شيبا الطبي، رمات غان، إسرائيل

12- مستشفى الجامعة ـ زيورخ ـ سويسرا

13- مستشفى جامعة هايدلبرغ، ألمانيا

14- المركز الطبي الجامعي، فودوا، سويسرا

15- مستشفى جامعة بازل، سويسرا

16- مستشفى ستانفورد، ستانفورد بولاية كالفورنيا الأمريكية

17- المستشفى جامعة طوكيو، اليابان

18- مستشفى بريغام ومستشفى بريغام النسائي، بوستون، ولاية ماساتشوستس الأمريكية

19- مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي، باريس، فرنسا

20- مستشفى جامعة ميونخ التقنية، ألمانيا

لم يعتمد التقييم على الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات فحسب بل شمل العلاجات والأبحاث الجديدة وتوفير أفضل النتائج للمرضى.

صنف التقرير مستشفيات البلدان الـ28 التي اختارها بناءً على عدة عوامل، مثل مستوى المعيشة، ومتوسط العمر المتوقع وعدد السكان وعدد المستشفيات والبيانات المتوفرة.

وقالت نيوزويك إن الهدف من القائمة هو توفير مقارنة بين المستشفيات والبلدان ووضعها أمام المرضى والأسر الذين يبحثون عن رعاية صحية جيدة.