بولندا تواجه بكتيريا الفيلقية التي أدت إلى وفاة 11 شخصاً واصابة 144 آخرين

بقلم: يورونيوز

وفقا للنتائج الأولية للتحاليل، تم التأكد من وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تمّ فحصها. وتم أخذ ما مجموعه 105 عينات.

ارتفعت حصيلة المصابين ببكتيريا الفيلقية في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا إلى 11 وفاة وفق ما أكدته السلطات الصحية المحلية الاثنين. وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة "لقد أكدنا 144 حالة إصابة و11 حالة وفاة".

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وتتراوح أعمار ضحايا البكتيريا الفيلقية المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

ومرض الفيلقية هو عدوى رئوية خطرة تتسبّب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفّسي للإنسان وتنتقل إليه إمّا عبر شرب مياه ملوّثة بها، أو عبر الاستنشاق من طريق مكيّف الهواء.

وأضاف مفتش الصحة الإقليمي: "نبحث عن مصدر التلوث. ونعكف على إجراء عمليات من أجل دراسة تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".

ووفقا للنتائج الأولية للتحاليل، تم التأكد من وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تمّ فحصها. وتم أخذ ما مجموعه 105 عينات.

وقد أوضح مفتش الصحة: "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

وفي نهاية الأسبوع قامت سلطات رزيسزو المدينة، التي يعيش بها نحو 200 ألف نسمة، بعملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه.