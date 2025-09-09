اليوم الـ704 من الحرب: قتلى وجرحى جراء القصف وإنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة غزة قبيل "عملية كبرى"

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ704 وسط تصاعد حدة القصف الإسرائيلي. فقد أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال نحو 25 شخصًا مفقودين تحت أنقاض منزل استُهدف في محيط دوار القوقا بمخيم الشاطئ غرب غزة.

في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان موجّه إلى سكان مدينة غزة، أن الجيش "مصمم على حسم حركة حماس" وسيعمل "بقوة كبيرة" في مختلف أحياء المدينة، من المنطقة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا.

ودعا أدرعي السكان إلى مغادرة المدينة فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة التي وصفها بـ"الإنسانية" في المواصي، محذرًا من أن البقاء في المنطقة "خطير جدًا".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفعت إلى 393 حالة، بينها 140 طفلًا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش دمّر خلال يومين 50 برجًا وصفها بأنها "إرهابية". في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن تفاخره بهدم عشرات الأبراج السكنية يجسد "السادية والإجرام" ووصفت نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

على صعيد آخر، أعلنت إدارة "أسطول الصمود" أن القارب الرئيسي تعرض فجر الثلاثاء لهجوم أدى إلى اندلاع حريق. لكن الحرس الوطني التونسي نفى وجود أي استهداف خارجي، موضحًا أن الحريق سببه اشتعال سترة نجاة.