اليوم الـ704 من الحرب: قتلى وجرحى جراء القصف وإنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة غزة قبيل "عملية كبرى"

فلسطينيون نازحون يفرّون من شمال غزة حاملين أمتعتهم على طول الطريق الساحلي باتجاه جنوب القطاع، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025.
فلسطينيون نازحون يفرّون من شمال غزة حاملين أمتعتهم على طول الطريق الساحلي باتجاه جنوب القطاع، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
قالت حركة حماس إن "تفاخر نتنياهو بتدمير عشرات الأبراج السكنية من أبشع صور السادية".

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ704 وسط تصاعد حدة القصف الإسرائيلي. فقد أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال نحو 25 شخصًا مفقودين تحت أنقاض منزل استُهدف في محيط دوار القوقا بمخيم الشاطئ غرب غزة.

في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان موجّه إلى سكان مدينة غزة، أن الجيش "مصمم على حسم حركة حماس" وسيعمل "بقوة كبيرة" في مختلف أحياء المدينة، من المنطقة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا.

ودعا أدرعي السكان إلى مغادرة المدينة فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة التي وصفها بـ"الإنسانية" في المواصي، محذرًا من أن البقاء في المنطقة "خطير جدًا".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفعت إلى 393 حالة، بينها 140 طفلًا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش دمّر خلال يومين 50 برجًا وصفها بأنها "إرهابية". في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن تفاخره بهدم عشرات الأبراج السكنية يجسد "السادية والإجرام" ووصفت نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

على صعيد آخر، أعلنت إدارة "أسطول الصمود" أن القارب الرئيسي تعرض فجر الثلاثاء لهجوم أدى إلى اندلاع حريق. لكن الحرس الوطني التونسي نفى وجود أي استهداف خارجي، موضحًا أن الحريق سببه اشتعال سترة نجاة.

هآرتس: الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية قد تزيد التوتر

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الجيش، أن "الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الفلسطينية قد تسهم في زيادة حدة التوتر في الضفة الغربية، لكن السلطة قد تساعد في منع التصعيد".

وبحسب الصحيفة، تمكنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من "إحباط مئات العمليات في الضفة، إلا أن خطر الهجمات الفردية لا يزال قائمًا، إذ يصعب التنبؤ بتوقيت ومكان ظهور مسلحين منفردين".

وأشارت إلى أن "فلسطينيًا حاول يوم أمس التسلل إلى مستوطنة بساغوت شمال القدس".

بن غفير يطالب بـ"رد كبير" على عملية القدس

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذ "رد كبير" على عملية القدس التي نفذت أمس، قائلا "الرد موضعيا على عملية القدس ليس حلا بل يجب تنفيذ أمر أكبر بكثير".

وأوضح أن لديه خطوات واضحة جدا مثل "احتلال قطاع غزة بالكامل والاستيطان والضم وتشجيع الهجرة وتعزيز احتلال الضفة".

"أسطول الصمود" يؤكد تصميمه على الإبحار نحو قطاع غزة

أكد عدد من منظمي "أسطول الصمود العالمي" الذي يقلّ ناشطين ومساعدات لقطاع غزة الثلاثاء أنهم ما زالوا "مصممين" على الإبحار نحو القطاع الفلسطيني المحاصر، رغم تعرّض أحد قواربه لـ "هجوم بمسيّرة" الليلة الماضية.

وقال أحد الناشطين، غسان الهنشيري، في مؤتمر صحافي عقد في تونس، "نؤكد أن الإرادة أقوى والعزائم أقوى في اتجاه كسر الحصار عن غزة ونحن أكثر تصميما".

35 قتيلاً منذ فجر اليوم في غزة

أكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 35 فلسطينيا وفقدان 20 آخرين على الأقل في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

لبيد يصف الحكومة بـ"الأسوأ في تاريخ إسرائيل"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها "الأسوأ في تاريخ إسرائيل" وتعمل على "تفكيك الدولة في مجالات التعليم والأمن والعلاقات الخارجية".

وقال: "حان الوقت لأن تكون لدينا دولة حديثة خالية من الفساد لا دولة من العالم الثالث متخلفة ومتطرفة وفاسدة".

غزة: أكثر من 20 عالقًا تحت الأنقاض و83 قتيلًا خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 20 شخصًا ما زالوا عالقين تحت أنقاض مبانٍ استُهدفت بالقصف اليوم، مؤكدًا عدم وجود إمكانية في الوقت الراهن لانتشالهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 83 قتيلًا و223 مصابًا جراء نيران الجيش الإسرائيلي.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات على أقارب منفذي هجوم القدس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح الثلاثاء، إنه وجّه بفرض عقوبات مدنية على أقارب منفذي الهجوم الذي وقع في القدس الليلة الماضية، وتشمل سكان القرى التي ينتمون إليها.

وأوضح كاتس أن الإجراءات ستتضمن هدم المباني "غير القانونية" في تلك القرى، إضافة إلى سحب 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل.

وأضاف أن القرار جاء استنادًا إلى توصية الأجهزة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان.

وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق مناشدة عاجلة

أطلقت وزارة الصحة بقطاع غزة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة في محافظة غزة.

كما حذّرت من من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

الجيش الإسرائيلي: على جميع سكان مدينة غزة الإخلاء فورا عبر محور الرشيد باتجاه "المنطقة الإنسانية" في المواصي

