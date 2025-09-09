واشنطن وبروكسل تبحثان تنسيق العقوبات على موسكو.. هل تدخل العلاقة مرحلة أكثر صرامة؟

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية ضد روسيا" في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، مشددًا في الوقت نفسه على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على "التعاون الأوروبي الكامل".

تصريحات بيسينت جاءت عقب لقائه في واشنطن مبعوث الاتحاد الأوروبي المكلّف بالعقوبات، ديفيد أوساليفان، الذي يقود جهود بروكسل عالميًا لمنع موسكو من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومنذ الاثنين، يجتمع مسؤولون أميركيون مع نظرائهم الأوروبيين لبحث سبل زيادة التنسيق في ملف العقوبات. وبحسب مصدر أوروبي، امتد لقاء الاثنين لأقل من ساعتين، وتناول إجراءات اقتصادية محتملة، من بينها الرسوم الجمركية، إضافة إلى آليات تشديد المراقبة على التهرب من العقوبات. وشارك في المحادثات مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الممثل التجاري، إلى جانب جون هرلي، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.

ترامب يلوّح بالتصعيد

التحركات الأميركية تأتي في سياق تصعيد سياسي وعسكري، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بتكثيف العقوبات على روسيا، بعد تنفيذ الكرملين "أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب".

وترامب لم يكتفِ بالتهديد ضد موسكو فحسب، بل وجّه أيضًا إنذارًا للدول التي تواصل شراء النفط الروسي، متوعدًا بفرض عقوبات عليها باعتبارها تساهم في تمويل "آلة الحرب الروسية". لكنه حتى الآن، لم يفرض غير ما يطلق عليها عقوبات ثانوية على الهند.

أوروبا تحضّر الحزمة 19

في موازاة الموقف الأميركي، يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو. وبحسب ما أعلن مسؤولون في بروكسل، من المتوقع أن تتضمن الحزمة الجديدة عقوبات ثانوية تستهدف دولًا وشركات تساعد روسيا في الالتفاف على الإجراءات الغربية. وتتحرك كل من ألمانيا وفرنسا لاستهداف شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل"، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية حتى الآن نظرًا لمكانة الشركة في السوق العالمية.

هل ينجح التحالف الأميركي–الأوروبي في تضييق الخناق على روسيا؟

وكتب بيسينت على منصة "إكس" بعد الاجتماع أن "جميع الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة" في إطار استراتيجية الرئيس ترامب لدعم مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأضاف: "ترك الأمور على حالها لم يجد نفعًا.. نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات قوية ضد روسيا، لكن على شركائنا الأوروبيين أن ينضموا إلينا بشكل كامل لينجح ذلك."