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فيديو: ضعه في الثلاجة أو إضربه بكرة سلة.. سامسونغ تعرض أحدث وأقوى شاشاتها القابلة للطي

هاتف ذكي من صنع شركة سامسونغ، مع شاشة قابلة للطي
هاتف ذكي من صنع شركة سامسونغ، مع شاشة قابلة للطي Copyright Tristan Werkmeister/AP
بقلم:  يورونيوز
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عرضت شركة سامسونغ في معرض التكنولوجيا السنوي في لاس فيغاس أحدث وأقوى شاشاتها القابلة للطي والمنتشرة في الهواتف الذكية، قائلة إنها تضاهي المعايير العسكرية.

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في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، تعرض شركة سامسونغ حاليا أحدث تصاميمها لشاشات OLED القابلة للطي، التي أضحت أقوى من أي وقت مضى.

ويقول تشيراج شاه، مدير التسويق وتطوير الأعمال في سامسونغ ديسبلاي إن شركته تمكنت في هذه الشاشات الجديدة من الوصول إلى أعلى المعايير العسكرية. 

ويتابع بأن الشركة صّممت الشاشات الجديدة لتقاوم درجات الحرارة من ارتفاع "ستين درجة مئوية فوق الصفر حتى عشرين تحت الصفر، واختبار السقوط، بالإضافة إلى التعرض للصقيع"، حيث تريد سامسونغ التأكد من أن المستخدم "واثق من أن شاشة OLED القابلة للطي التي يشتريها ستكون مثالية بغض النظر عن سيناريو الاستخدام".

وتعرض سامسونغ في معرض لاس فيغاس سلسلة من الأجهزة القابلة للطي، مثل هاتف ذكي يمكن طيه 360 درجة كاملة، وFlex Note Extendable، والذي يمكن فتح طياته وتوسيعه لجعل حجم الشاشة أكبر.

وتبلغ مقاسات الهاتف حوالي 11 بوصة عند طيه بالكامل، ولكن يمكن تمديده إلى 13.8 بوصة عن طريق فتح جانب واحد. ويشرح شاه: "ما نحاول تمكينه هنا هو عوامل الشكل المختلفة. فتح الطيات، إغلاق الطيات، طي 360 درجة، قابلية الانزلاق للداخل أو للخارج، أو طية هجينة وقابلة للانزلاق".

ويعتقد شاه أن مستقبل الهواتف ذات الشاشات القابلة للطي OLED سيكون "مشرقا".

وتعرض سامسونغ ديسبلاي أيضًا مجموعة من منتجات OLED للديكورات الداخلية للمركبات. وحسب شاه فإن تقنية OLED مناسبة تمامًا للاستخدام في المركبات لأنها أقل تأثرًا بدرجات الحرارة المتجمدة مقارنة بشاشات LCD.

المصادر الإضافية • أ ب

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