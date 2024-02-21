إذا ابتل الآيفون فلا تضعه في الأرز... لماذا؟ هذا ما نصحت به شركة أبل

بقلم: يورونيوز

بشكل رسمي، حذرت شركة "أبل" الزبناء من وضع أجهزة الآيفون في الأرز في حال تسرب المياه إلى داخله، أو إذا تلقوا تنبيهًا بوجود سائل.

اعلان

نشرت الشركة مذكرة دعم الشهر الماضي، سلط الضوء على تفاصيلها لأول مرة موقع "Macworld"، المختص بأخبار منتجات آبل.

ومنذ سنوات يلجأ المستخدمون الذين تقع هواتفهم في الماء إلى حيلة وضع الجهاز المبتل في كيس أرز، للاعتقاد أن الأرز يمتص الماء، لكن هذه الطريقة ظلت موضع تساؤل.

دراسة أجرتها خدمة مختصة بتصليح الأجهزة الإلكترونية عام 2014، أكدت أن الأرز هو وسيلة غير فعالة لتجفيف الهاتف الخلوي، بل ترك الهاتف الخلوي في الخارج ليجف هو طريقة أكثر نجاعة.

بماذا نصحت أبل؟

عندما يظهر على شاشة المستخدم تنبيه "اكتشاف سائل"، فهذا يعني بالعادة، أن الهاتف المحمول اكتشف وجود سائل في موصل Lightning أو موصل USB-C.

في هذه الحالة، لا توصي شركة أبل شحن الهاتف المبتل، مع العلم أنه لا يزال ممكنًا استخدام شاحن لاسلكي إذا تم التأكد من جفاف الجزء الخلفي من الهاتف الذكي.

إذا كان جهاز الآيفون الخاص بك مبللاً، فيمكنك وضعه على يدك والنقر عليه عدة مرات مع وضع منفذ الاتصال نحو الأسفل، حتى يمكن للسائل العالق أن يخرج، ومن ثم ترك الجهاز لـ30 دقيقة، ومحاولة الشحن مرة أخرى.

إذا استمر ظهور التنبيه، توصي الشركة بتركه يومًا كاملا "في منطقة جافة وغير مغلقة حتى يساهم التيار الهوائي بتجفيف الجهاز".

إذا استمر عدم الشحن، فيمكن تجربة فصل الكابل والمحول وتوصيلهما مرة أخرى.

ما الذي يجب عليك ألا فعله؟

بكل الأحوال، تقول شركة أبل، إنه لا يمكن استخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط لتجفيف الهاتف، كما لا ينصح باستخدام قطعة قطن أو منشفة ورقية لتجفيف الموصل.

أخيرًا، نصحت شركة أبل بعدم وضع الهاتف في كيس من الأرز: "إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز الآيفون الخاص بك".

تتميز طرازات iPhone 7 والإصدارات الأحدث من أبل بأنها مقاومة للرذاذ والماء والغبار، وقد تم إجراء الاختبارات على الهواتف في المختبر.

يمكن لأحدث الهواتف، (iPhone 12 والإصدارات الأحدث) أن تتحمل السقوط في الماء على عمق 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة.