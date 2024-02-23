EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"رأس الحكمة".. القاهرة وأبو ظبي توقعان "أضخم" اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر

المسؤولون المصريون والإماراتيون أثناء توقيع صفقة "رأس الحكمة"
المسؤولون المصريون والإماراتيون أثناء توقيع صفقة "رأس الحكمة" Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تبلغ قيمة الصفقة التي وقعها البلدان يوم الجمعة 35 مليار دولار أمريكي. وتأمل القاهرة أن يساهم هذا الاستثمار الإماراتي في إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعاني منها البلاد.

اعلان

وقّع وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي الجمعة في القاهرة صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي. ويتعلق الأمر بتطوير منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر.

ووصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشرف على التوقيع، الاتفاق بأنه "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر".

وأضاف مدبولي: "سيتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومبانٍ إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال."

وأضاف أن الصفقة تخص منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتضمن دخول مليارات الدولارات إلى مصر خلال شهرين.

وتشكل الصفقة جزءاً من محاولة القاهرة حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ظل انحدار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وتصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر، والتي تؤثر بدورها على دخل البلاد السنوي من قناة السويس.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: بعد إغلاقها لعشر سنوات.. العراق يعيد تشغيل مصفاة الشمال في بيجي

"عروس داعش" تخسر معركة استعادة جنسيتها البريطانية وتبقى عالقة في سوريا

قاض نمساوي يدين مستشار النمسا السابق كورتس في قضية الإدلاء بتصريحات كاذبة ضمن تحقيق برلماني

سياحة الإمارات العربية المتحدة أزمة اقتصادية صفقة استثمار مصر