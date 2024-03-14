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شاهد: فقدان صاروخ "ستارشيب" بعد دقائق من إطلاقه بنجاح

المقر الرئيسي لشركة سبايس إكس في هوثورن ولاية كاليفورنيا.
المقر الرئيسي لشركة سبايس إكس في هوثورن ولاية كاليفورنيا. Copyright Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أكدت شركة سبايس إكس فقدان صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي، وبعد دقائق من إطلاقه بنجاح من جنوب تكساس، الخميس.

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انطلق صاروخ "ستارشيب"، الخميس وهو أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، في رحلة تجريبية ثالثة تهدف قطع نصف المسافة حول العالم بسرعة أعلى من التجربتين السابقتين.

وكتب إيلون ماسك، مالك شركة سبايس إكس على منصة إكس: " ستارشيب ستغير الحياة إلى عدة كواكب" حيث تخطط الشركة " لاستخدام "ستارشيب" على المدى البعيد لرحلات إلى المريخ. 

لم يكن هناك أشخاص أو أقمار صناعية على متن ستارشيب في تجربتها الثالثة، ووصل ارتفاع المركبة الفضائية باتجاه الشرق 160 كيلومترًا، كما تفوقت سرعتها على كل التجارب السابقة.

يبلغ ارتفاع المركبة الفضائية 121 مترًا، ويعتبر أعلى بكثير من صواريخ القمر السابقة والحالية التابعة لوكالة لناسا.

وكان طاقم "سبايس إكس" قد فجر صاروخ "ستارشيب" عمدا في سماء تكساس بعد أربع دقائق في 20 نيسان/أبريل، بسبب تعطل في عدد من المحركات.

المصادر الإضافية • أ ب

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