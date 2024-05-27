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كوريا الشمالية تفشل في وضع قمر تجسس في المدار

إطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي Malligyong-1، وهو قمر تجسس عسكري، إلى المدار في 21 نوفمبر 2023
إطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي Malligyong-1، وهو قمر تجسس عسكري، إلى المدار في 21 نوفمبر 2023 Copyright Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File
Copyright Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لإطلاق صاروخ يحمل على ما يبدو قمرها الصناعي العسكري الثاني للتجسس.

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أعلنت كوريا الشمالية عن فشل محاولتها إطلاق قمرًا للتجسس إلى الفضاء.
وكانت بيونغيانغ قد أعلنت أنها ستطلق صاروخًا قد يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا ثانيًا للتجسس بداية الأسبوع المقبل.

وقد أثار الإعلان انتقادات شديدة من الجارتين كوريا الجنوبية واليابان.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان عن الإطلاق حيث التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في سيول في أول اجتماع ثلاثي بينهما منذ أكثر من أربع سنوات.

تحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء أي إطلاق للأقمار الصناعية، وتعتبرها بمثابة أغطية لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى.

لكن كوريا الشمالية تقول إن لديها الحق في إطلاق الأقمار الصناعية واختبار الصواريخ.\

قال خفر السواحل الياباني إنه تم إخطاره بإطلاق كوريا الشمالية المزمع لـ "صاروخ فضائي"، مع تحذير السلامة في المياه بين شبه الجزيرة الكورية والصين وشرق جزيرة لوزون الفلبينية لمدة أسبوع.

تقدم كوريا الشمالية لليابان معلومات الإطلاق لأن خفر السواحل الياباني ينسق ويوزع معلومات السلامة البحرية في شرق آسيا.

من المرجح أن يتم التخطيط لعملية الإطلاق لوضع قمر التجسس العسكري الثاني لكوريا الشمالية في المدار. أرسلت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى المدار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واتفق كبار الدبلوماسيين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على دعوة كوريا الشمالية للتخلي عن الإطلاق.

ووصفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بشكل منفصل إطلاق القمر الصناعي من قبل كوريا الشمالية بأنه "استفزاز يهدد بشكل خطير أمننا وأمننا الإقليمي".

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، حشدت البلاد 20 طائرة مقاتلة لإجراء تدريبات تهدف إلى إظهار عزمها على معاقبة كوريا الشمالية في حالة الاستفزاز، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

المصادر الإضافية • أ ب

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