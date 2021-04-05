بيوت الأشجار.. طريقك لتمضية إجازات في عمق الطبيعة الخلابة

تتعدد الوجهات فيما يتعلق بالسفر في إجازات خلوة بعيدة عن صخب وضوضاء الحياة اليومية الصعبة، فالبعض قد يتجه إلى التخييم على الشواطئ أو إلى استكشاف الصحاري والمناطق النائية، إلا أن بيوت الأشجار توفر للمسافرين تجربة فريدة من نوعها.

نستعرض لكم بعض من أفضل البقاع التي يمكن للمسافرين فيها تمضية إجازات خلوة في بيوت وسط الأشجار للاستمتاع بعبق الطبيعة الخلابة.

حديقة بحيرة مانيارا الوطنية (تنزانيا):

تقف بيوت الأشجار فوق تلك الحديقة التي تمتد لـ330 كيلومتراً وسط غابة أشجار الماهوغني بجانب الوادي المتصدع المذهل في تنزانيا.

وتوفر بيوت الأشجار في تلك الحديقة اختياراً مثالياً لرحلات السفاري حيث يمكن للمقيم من منزله أن يستنشق جميع أركان الطبيعة من حوله بالإضافة إلى مشاهدة الحيوانات الموسمية مثل الفلامنغو وقطعان الأفيال والأسود متسلقة الأشجار على ضفاف بحيرة الصودا.

نُزُل الأشجار في غابات الأمطار في الأمازون (بيرو)

يقع النُزُل المكون من 12 من بيوت الأشجار في موقع التقاء نهري يارابا وكوماكيبا في عمق منطقة غابات الأمازون البيروفية بحيث لا يمكن الوصول إليها سوى بالقوارب.

ويقع كل منزل دائري على ارتفاع يتراوح ما بين عشرة وعشرين متراً فوق مظلات تتيح لك مشاهدة المنطقة المحيطة بالكامل، بما فيها من طبيعة وحيوانات مثل القرود والطيور الغريبة.

منازل أشجار "باوباب"، نُزًل جيغيرا للسفاري (بوتسوانا)

يقع النُزُل في منطقة مخفية وسط وادي أوكافانغو، وهو موقع نائي يقع ضمن لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي ولا يمكن الوصول إليه سوى عبر مهبط خاص به للطائرات.

وستأخذك الإقامة في منزل أشجار هذا النُزُل بعيداً إلى قلب الحياة البرية الإفريقية حيث تم نحت المنزل المكون من ثلاثة طوابق ليشبه شجرة الباوباب ويتميز بأسرّة في الهواء الطلق حيث يمكنك النوم تحت مظلة النجوم.

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فندق الأشجار، هارادز (السويد)

يقع هذا الفندق الفريد من نوعه على حافة الدائرة القطبية الشمالية معلقاً وسط الأغصان الشاهقة لغابة من أشجار الصنوبر.

ويتميز الفندق بإضفاء طابع معماري عصري على بيوت الأشجار التي صُممت على أشكال هياكل فريدة مثل مكعب بواجهات من المرايا وبيت أشجار على هيئة عش للطيور وآخر على هيئة طبق فضائي طائر.

وصُممت جميع تلك البيوت لتحافظ على البيئة بأكبر قدر ممكن.

Chateaux dans les Arbres في فرنسا

يوفر Chateaux dans les Arbres في منطقة دوردوني فرصة كبيرة للمسافرين الراغبين في الإقامة بقلعة خشبية وسط الغابات الفرنسية محاطاً بأبراج خيالية وأحواض ساخنة للاستحمام.

كذلك يمكن الاستمتاع بتجربة في الريف الفرنسي في المنطقة المجاورة لبيوت الأشجار تلك، حيث يمكن ممارسة أنشطة فريدة مثل ركوب الخيل والمنطاد الذي يُمكن من رؤية الغابة بصورة كاملة من الأعلى.

فيلا كانوبي، نُزُل باكوار في كوستاريكا

يقبع هذا النُزُل منعزلاً في محمية تبلغ مساحتها 840 فداناً ويقع بيت الأشجار به على جسر معلق وبه منصة عرض خاصة على قمم الأشجار.

ويتميز تصميم هذا البيت بأناقته وسقفه المصنوع من القش ويمكن من داخله الاستمتاع برؤية أنواع متعددة من الطيور البالغ عددها 850 في كوستاريكا بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة على نهر باكوار. كذلك يوجد ببيت الأشجار هذا تِراس شمسي ومسبح وأرجوحة شبكية.

نُزُل "هابوكو" في نيوزيلندا

يقع النُزل في مزرعة للغزلان تمتد لمساحة 1600 فدان وهو منعزل بين الجبال الوعرة والمحيط الهادئ مما يتيح الكثير من الفرص لركوب الدراجات في الجبال وركوب الأمواج بالإضافة إلى مشاهدة الحيتان والدلافين.

بيت الأشجار السري في أستراليا

يقع هذا البيت في حديقة ووليمي الوطنية وسط أشجار الصمغ في قلب الجبال الزرقاء بالقرب من منطقة بيلبين وهو ملاذ مثالي للأزواج.

توفر نوافذه إطلالة بانورامية على خور بووين جورج القريب والغابات المطيرة المحيطة به.

فندق Nothofagus في محمية "هويلو هويلو" في تشيلي

يبدو هذا الفندق وكأنه قصة خيالية تنبض بالحياة حيث يرتفع فوق غابة باتاغونيا المطيرة وتُقشم بداخله غُرف النزلاء داخل هيكل أكبر لمنزل شجرة يضمهم جميعاً بممرات خشبية متصاعدة وفي وجود شلالات متدفقة ونوافذ للغُفر ممتدة من الأرض إلى السقف.