الليالي البيضاء والأشرعة القرمزية: سحر السفر إلى سانت بطرسبرغ في الصيف

ليال بيضاء ومدينة لا تنام.. في هذه الحلقة من "بوست كاردز" نزور سانت بطرسبرغ، هذه المدينة التي تشكل جنة للزوار والمسافرين في الصيف.

جزيرة نيو هولاند هي المكان المثالي لعيش أجواء سانت بطرسبرغ، تعرف باسم "فينيسيا الشمال" ومحاطة بقنوات المياه، تأسست نيو هولاند على يد بطرس الأكبر كحوض لبناء السفن. اليوم هي مركز ترفيهي حديث بروح فنية رائعة ومقاه كثيرة.

قد تكون سانت بطرسبرغ المدينة الأكثر رومانسية في العالم. عندما نسير على طول شوارعها في الصيف، خلال لياليها البيضاء، نشعر بشعور أليس في بلاد العجائب، هناك سحر غير مرئي في كل مكان.

لكن بالتأكيد هناك ليلة واحدة مميزة جداً .. ليلة الأشرعة القرمزية. في الحقيقة إنها حفلة موسيقية ضخمة مخصصة للشباب الذين يتخرجون في الثانوية.

يقول ميكاييل كولباخشييف مدير المنصة في حدث الأشرعة القرمزية: "في الصيف، تكون سانت بطرسبرغ فائقة الجمال، هناك كل هذه المساحات المائية والهندسة المعمارية الجميلة التي تُكسب عرضنا طابعًا فريدًا. أولئك الذين شاهدوا هذا العرض اختبروا المشاعر التي نخلقها هنا، ويمكننا أن نسميها إلهاماً".

يتوج الحدث بظهور قارب بأشرعة قرمزية، كرمز للحب وقوة الأحلام الرومانسية. يبحر القارب في نهر نيفا ويلهم الناس للإيمان بأن سانت بطرسبرغ في الصيف مكان تتحقق فيه الأحلام حقا.