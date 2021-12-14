تعرف على أفضل شواطئ بلغاريا لقضاء عطلة صيفية في عام 2022

هناك شيء للجميع في بلغاريا. حالياً، إذا كنت تشعر ببرودة الشتاء وتتخيل الاستمتاع بصيف مثالي في عام 2022، لا بد أن تكون بلغاريا على رأس قائمة الوجهة التي تريدها.

مع امتداد ساحل البحر الأسود على كامل الحدود الشرقية للبلاد البالغ طولها 378 كم، هناك الكثيرمن الخيارات لقضاء عطلة شاطئية مثالية لأي شخص. لذلك أعدنا لك قائمة بأفضل الأماكن. سواء كنت ترغب في الاحتفال أو الحصول على إجازة هادئة.

الاحتفال في "ساني بيتش"

إذا كنت تريد أن تنطلق عطلتك الصيفية بكوكتيلات، لا شك أن ساني بيتش، الذي يحمل اسماً مناسباً، مكاناً مثالياً حيث للرقص والاحتفال.

ساني بيتش، أشهر شواطئ بلغاريا، وأحد أكثر مواقع الحفلات بأسعار معقولة ونابض بالحياة. على طول الشريط الرئيسي، ستجد أندية فيها أفضل منسقي

موسيقى التكنو والناشئين الصاعدين في أوروبا. إنه محاط بالكثبان الطبيعية المذهلة، وأحد أكثر الشواطئ الخلابة في البلاد أيضاً.

في "ساني بيتش"، الرمال والبحر على امتداد 8 كيلومترات، ليس مجرد أماكن ليلية. بامكانك أن تحتفظ بنشاطك لممارسة نشاطات خلال النهار حيث حفلات القوارب والتزلج على الماء.

إذا سئمت يوماً من نمط حياة الحفلات، إنه مكان مثالي لقضاء عطلة ثقافية أيضاً.

على بعد بضعة كيلومترات جنوب الشاطئ يوجد موقع للتراث العالمي لليونسكو: "نيسيبار"، تعج مدينة نيسيبار القديمة بالمواقع التاريخية.

نيسيبار ليلاً Cava

كميناء تجاري رئيسي، شهدت نشوء وسقوط حضارات متعددة، من الاغريق القدماء إلى الامبراطورية البيزنطية، يمكنك مشاهدة آثار هذه الثقافات القديمة من خلال أسوار وكنائس المدينة مناظر رومانسية في "بالجيك".

لقضاء وقت أهدأ "بالجيك" غير مكتشفة بعد من قبل المصطافين الجماعيين، تقع على بعد 31 كم شمال فارنا، أكبر مدينة ساحلية على الحدود الشرقية.

لدرجة أنه في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وقعت الملكة ماري الرومانية في حب المنطقة وبنيت مجمعاً لايمكن تفويته . يضم القصر أماكن رائعة منها الحدائق النباتية. قُسمت الحدائق المدرجات إلى مجموعات مذهلة من المساحات الخضراء الفريدة ويمكن العثور على أكثر من 2000 نوع من النباتات هناك.

بعد التنزه حول القصر والحدائق الشاعرية، يجب أن تشمل الأمسية الرومانسية أيضاً زيارة المطاعم المبهجة التي تصطف على امتداد الشواطئ في بالجيك التي تمتد لأكثر من كيلومترين.

قصر الملكة الرومانية ماري المطل على البحر في بالجيك Canva

ملاذات تخييم لمحبي الطبيعة

الحفلات متعبة جدا؟ عطلات رومانسية قديمة جداً؟ بدلاً من ذلك، اذهب وخيم على الشاطئ. في حين أن التخييم البري أينما تريد غير ممكن، لا يزال هناك العديد من الشواطئ التي خصصت مواقع للتخييم حيث ستكون موضع ترحيب كبير للاستقرار.

إذا كنت تبحث عن مكان أكثر عزلة، فلا تبحث بعيداً جداً عن شاطئ سيليستار. هنا، ستجد مكاناً للذين يرغبون في الخروج عن المسارات التقليدية لقضاء عطلتهم الصيفية. في الطرف الجنوبي من الساحل، يوجد في سيليستار مناطق تخييم ليست بعيدة عن العديد من الشواطئ الأخرى التي يمكنك التوجه إليها إذا وجدت أن الشاطئ الرئيسي، بدأ يزدحم بالمصطافين.

لتذوق الحياة البرية في البحر الأسود، يعد شاطئ إيراكلي الوجهة المثالية، إنه الشاطئ المفضل لعلماء الطبيعة الذين يبحثون عن نباتات وحيوانات فريدة من نوعها. ناهيك عن رمالها الذهبية وتلالها المشجرة، مما يجعل ساحلها الوعر يخطف الأنفاس.

ومع وجود العديد من خيارات التخييم المختلفة حول الشاطئ، من الممكن زيارة "Irakli au natural"، عذراً، لم نذكر أنه به شاطئ للعراة؟

خيام على البحر الأسود على شاطئ في بلغاريا Canva

المرح العائلي في **"الرمال الذهبية"**

إذا أردت أن تصطحب الشباب في إجازتك تحت أشعة الشمس، فقد لا تكون الشواطئ العارية وال"دي جي في وقت متأخر من الليل في شارعك - فلماذا لا تجرب أحد منتجعات الأمة بدلاً من ذلك.

"الرمال الذهبية"، واحدة من أكثر المنتجعات الساحلية شهرة في بلغاريا وتقع على بعد بضعة كيلومترات شمال عاصمة مقاطعة ڤارنا. بالنسبة لكبار السن، ستثري المواقع التاريخية في ڤارنا العطلات من خلال اكتشاف أنقاض الحمامات الحرارية في القرن الثاني الميلادي حيث اعتاد الرومان القدماء الاستحمام.

في منتجع "الرمال الذهبية"، تقدم الشواطئ مجموعة واسعة من أنشطة الرياضات المائية ويمكنك حجز حفلات القوارب للعائلات.

لا تكتمل أي رحلة عائلية إلى "الرمال الذهبية" دون زيارة الحديقة المائية. مثل الشواطئ العائلية في بلغاريا، تعد الحدائق المائية مكاناً لا بد منه للأطفال الذين يتمتعون بالمنزلقات المبهجة ومناطق الجذب السياحي المناسبة للجميع، من الصغار إلى أكبر الباحثين عن الإثارة.