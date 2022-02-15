مزيج بين المطعم الياباني والبيروفي: عالمان منفصلان ولكن الأمر انتهى بهما إلى الاندماج

خلال زيارته لمطعم كلاي في دبي، التقى إيفان بورك، الصحفي بيورونيوز مع الشيف جولبي الذي قدم لنا طبقا شهيا يتم فيه المزج بين المأكولات البيروفية والمأكولات اليابانية حيث يعتبر المطعم الياباني والبيروفي، عالمان منفصلان ولكن كيف انتهى بهما الأمر إلى الاندماج؟

قال الشيف جولبي من مطعم كلاي: "نحن نستخدم هذه التقنية. تقنية يابانية مع عناصر بيروفية. هذا النوع من المأكولات نسميه نيكاي"، مضيفا: "سنبدأ بتقطيع البصل. وسنقوم الآن بتقطيع نوعين من الفلفل الحار، الفلفل الأحمر والفلفل الحار الهولندي وفلفل آجي أماريليو الحار".

الحصول على طعم مميز يتطلب إضافة عدة عناصر أخرى

لم يتردد إيفان بورك، مقدم برنامج يورونيوز بطلب توضيحات عن المواد المستخدمة في تحضير الطبق: "حسنا، هذا الفلفل الأصفر، هذا من بيرو، أليس كذلك؟ "، وطبعا جواب الشيف جولبي كان بـ "نعم". وأشار جولبي إلى أن المواد المستخدمة مصدرها الساحل البيروفي.

صلصة بنكهة خاصة

وعن الفلفل أكد الشيف جولبي أنه ليس حارا كثيرا لأنه نزع البذور، موضحا أن الحصول على طعم مميز يتطلب منه إضافة عدة عناصر أخرى حيث قال:

"أريد نكهة. هل تعلم ... أريد طعم كل منهما. وبعد ذلك من خلال التخفيض، سنحصل على تلك الصلصة الكثيفة واللذيذة".

وبعد أن أصبح كل شيء جاهزا، وضع الشيف جولبي الخلطة في المقلاة الساخنة مشيرا إلى وجود عناصر تساعد على الحصول على صلصة مميزة وهي البصل الأبيض، الكرفس. الفلفل، وهناك الفلفل الأحمر وفلفل آجي أماريلو. وبعد قلي كل المكونات وضع جولبي الشيبانغا، فلفل الميراسول، الكاتسوبوشي، الليمون ومخزون زيت السمك ... وقد أكد أنه يتوجب علينا أن نغلي الخليط لمدة ثلاث أو أربع ساعات وسنحصل بعد ذلك على تلك الصلصة.

وتساءءل إيفان بورك مجددا عمّا إذا كان هذا هو المنتوج هو الخلطة النهائية، وهو ما أكده الشيف جولبي الذي دعا بورك إلى رؤية الخليط وشمّه. الشيف جولبي قال: "نعم، الرائحة موجودة كما تعلم. ثم الخطوة التالية سنقطع الأفوكادو".

يعتبر الشيف جولبي أن السجق حار قليلا. لذلك فهو يرغب في أن يمنح الخلطة نوعا من التوازن مع الأفوكادو.

ما هي الخطوة التالية؟

الخطوة التالية حسب الشيف جولبي هي إضافة المحار الصدفي، الذي سيكون جزءًا كبيرا من المطبخ البيروفي حيث يرى الشيف جولبي أن لدينا عدة أنواع كثيرة من المأكولات البحرية هناك، ولكن في هذه الحالة، يأتي المحار الصدفي من اليابان. نعم هذا المحار الصدفي من هوكايدو. هذا ما نستخدمه لتحضير الـ "تيراديتو"

هل يمكننا رؤية مزيج من المطبخين؟

نعم ... لدينا الفلفل البيروفي في الصلصة على المحار الصدفي الياباني، على الاثنين معا. وفي مرحلة التحضير الأخيرة يتعامل الشيف مع تحضير الطبق بشكل فني كبير وحسب جولبي فالطهاة يتعاملون مع كل طبق بشكل فني، من بداية التحضير إلى غاية الانتهاء من الطبق ووضع الصلصة.

تشالاكويتا تشوكو، نوع من ذرة الشوكولاتة من بيرو. نحرقه في الروباتا حتى يصبح أسود اللون، ثم نقطعه ونخلطه مع أنواع مختلفة من الفلفل والكزبرة والبصل الأحمر

نعم وهي التي يطلق عليها الشيف جولبي، "نورتينا ... هذه هي تشالاكويتا مع التوابل اليابانية. إنها تشالاكويتا تشوكو، نوع من ذرة الشوكولاتة من بيرو. نحرقه في الروباتا حتى يصبح أسود اللون، ثم نقطعه ونخلطه مع أنواع مختلفة من الفلفل والكزبرة والبصل الأحمر، وسنضع الكافيار".

ويتم تناول الطبق بالعيدان مثل العديد من الأطباق الآسيوية ... إنه طبق نهائي، هوتيت تيراديتوم كلاي.

ونظرا للشكل الفني الذي ظهر به الطبق قال إيفان بورك : "بالنظر إلى هذا، نقول إنهم يأكلون بالعين قبل الفم ... يبدو هذا وكأنه قطعة فنية مطلقة أممممم، أحببت الملمس. أحب مزيج المحار الصدفي ولمسة الكافيار... جيد".

هذا ما نسميه هوتيت تيراديتو من تحضير الشيف جولبي. طبق شهي من المحار الصدفي الياباني ومن الفلفل الحار البيرفي ... طبق مليء بالثقافة والذوق.