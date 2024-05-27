الشانزليزيه يمد سُفرة مجانية ضخمة لـ4000 شخص والطعام أعده أبرز طهاة باريس

بقلم: يورونيوز

تحول شارع الشانزليزيه الشهير، إلى سفرة طعام ضخمة يوم الأحد، حيث جلس حولها نحو 4000 شخص، وتمتعوا بأشعة الشمس ووجبة في الهواء الطلق.

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تم اختيار الاشخاص المحظوظين عن طريق القرعة وتزويدهم بسلال مجانية مليئة بالمأكولات الشهية أعدت من قبل كبار الطهاة في باريس، بما في ذلك المعجنات الخفيفة والسندويشات المبتكرة.

حدث التجمع قبل شهرين بالضبط من استضافة باريس لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية.

يتناول الناس وجبات الغداء كجزء من نزهة في شارع الشانزليزيه، أمام قوس النصر، نظمتها لجنة الشانزليزيه، الأحد 26 مايو 2024 في باريس AP Photo/Aurelien Morissard

تم إعداد الطعام في ثمانية مطابخ مؤقتة تم إنشاؤها على طول الشارع وتم توفيرها من قبل المطاعم على طول الشارع، والتي تشمل مطعم Fouquet's الشهير - وماكدونالدز.

وضعت سفرة طعام بطول 216 مترًا من قوس النصر إلى تقاطع شارع جورج الخامس.

شارع الشانزليزيه، أمام قوس النصر، نظمتها لجنة الشانزليزيه، الأحد 26 مايو 2024 في باريس AP Photo/Aurelien Morissard

تبلغ مساحة مفرش المائدة 4212 مترًا مربعًا وتم تصنيعه في فرنسا من ألياف معاد تدويرها بنسبة 100٪.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها نشاط خارج عن المألوف في هذا الشارع، فقد نضمت فيه سابقًا عرضاً سينمائيًا عملاقاً، وقامت لجنة الشانزليزيه بتنظيم تجمع لـ 5000 شخص في أكبر حدث عالمي للإملاء في عام 2023.