ماكرون يبدأ أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً

بقلم: يورونيوز

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى ألمانيا، الأحد، تستمر 3 أيام يعقبها اجتماع ثنائي حكومي، وسط سعي أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار الوحدة قبل انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

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بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً، وتهدف هذه الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام، إلى التأكيد على العلاقات القوية بين القوى الرائدة التقليدية في الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتنافس فيها اليمين المتطرف، وتأمل الأطراف في كلا البلدين في تحقيق مكاسب.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة في تموز/يوليو الماضي، لكن تم تأجيلها في اللحظة الأخيرة بسبب أعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً على يد الشرطة.

وعلى الرغم من أن ماكرون يتوجه بانتظام إلى برلين للقاء المستشار أولاف شولتس، إلا أنه لا يمكن اقتراح زيارة دولة إلا من قبل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويستضيف ماكرون وزوجته بريجيت، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايز، وهذا "دليل على عمق الصداقة بين فرنسا وألمانيا"، التي يزورها ماكرون في الوقت الذي تحتفل فيه ألمانيا بالذكرى الـ75 لدستورها بعد الحرب العالمية الثانية وقبل أن تحيي الذكرى الـ35 في نوفمبر/تشرين الثاني لسقوط جدار برلين، وفقاً لشتاينماير.

ويقيم شتاينماير مأدبة رسمية لماكرون في قصره بلفيو في برلين مساء الأحد، قبل أن يتوجه الرئيسان، الاثنين، إلى مدينة دريسدن الشرقية حيث سيلقي ماكرون كلمة، ثم إلى مونستر في غرب ألمانيا، الثلاثاء.

وسيعقب زيارة الدولة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء اجتماع بين ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء من البلدين في دار ضيافة حكومية خارج برلين.

وكان يُنظر إلى ألمانيا وفرنسا، اللتين تتمتعان بأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة على أنهما المحرك للتكامل الأوروبي، على الرغم من وجود اختلافات في كثير من الأحيان في السياسة والتركيز بين الجارتين على مجموعة من الأمور.

وقد تجلى ذلك في وقت سابق من هذا العام في مواقف مختلفة بشأن ما إذا كان يتعين على الدول الغربية استبعاد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.. كلا البلدين داعمان قويان لكييف.

وقال ماكرون، الأحد، إنه كان هناك حديث متكرر عن مشاكل في العلاقات الفرنسية الألمانية على مدى عقود، لكن "فرنسا وألمانيا أنجزتا معًا أشياء غير عادية - لقد كانتا في قلب أوروبا". وقارن ذلك بتاريخ الحرب بين البلدين حتى عام 1945.

وجدد تحذيره من أن أوروبا قد "تموت" إذا فشلت في بناء دفاعها القوي مع احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، أو إذا فشلت في تنفيذ إصلاحات تجارية واقتصادية كبرى للتنافس مع الصين والولايات المتحدة.

وقبل انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، قال ماكرون إن "الخوف من عالم متغير" يغذي صعود اليمين المتطرف في أوروبا.

وأضاف: "عندما نسمح لهذه المخاوف بالتحول إلى غضب، فإن هذا يغذي التطرف"، داعياً إلى "احترام" الاستماع إلى هموم الناس وزيادة "كفاءة" التعامل مع مشاكلهم.