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الإبحار والمأكولات البحرية وملعب جولف في السعيدية في البحر الأبيض المتوسط ​​المغربي

الإبحار والمأكولات البحرية وملعب جولف في السعيدية في البحر الأبيض المتوسط ​​المغربي
Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  Euronews
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جولة في مدينة السعيدية الساحلية الهادئة للاستمتاع بلعبة الجولف مع إيمي باركلي في هذه الحلقة من برنامج Golf Travel Tales

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تقع مدينة السعيدية في الركن الشمالي الشرقي من المغرب وهي ملاذ للاسترخاء يمتد على طول 14 كيلومترًا بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أفضل طريقة للتمتع بمناظر رؤية السعيدية المعروفة باسم "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط" هي من البحر وتتجه مضيفتنا إيمي باركلي مباشرة إلى الميناء عند وصولها حيث ينتظرها قبطان القارب إيمانويل جاكيمارت. 

ينطلق الثنائي في رحلة إبحار هادئة ثم تعود مضيفتنا لتناول المأكولات البحرية المشوية الطازجة على حافة المياه قبل الانتقال غربًا إلى محمية ملوية للطيور. هنا تزدهر الحياة البرية المغربية عند مصب نهر ملوية ويمكن رؤية العشرات من طيور النحام البرية في المحمية البالغ مساحتها 4000 هكتار.

تلعب بعدها مضيفتنا جولة جولف في ملعب تلال للجولف القريب وتستمتع بمسالك الملعب المتموجة التي صممها لاعب الجولف الفرنسي نيكولاس يواكيميدس الذي أصبح مهندسًا معماريًا. 

تذهب إيمي عند غروب الشمس في نزهة أخيرة على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط لتتأمل جمال السعيدية وتقترح أماكن بديلة قريبة للعب الجولف.

يمكن مشاهدة الفيديو الكامل باستخدام المشغّل أعلاه لمعرفة المزيد.

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