في منطقة استخدمها الروس في السابق أثناء سيطرتهم على مدينة بوتشا، خارج كييف، يحمل المدنيون السلاح ويتدربون للدفاع عن أنفسهم ومدينتهم ضد التهديدات الروسية المستقبلية المحتملة. الغزو الروسي لأوكرانيا غير ملامح العالم وأدى أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى قلب المفاهيم السياسية القديمة، وتسبب في تضخم أسعار الطاقة والغذاء في العالم، ودفع أكبر القوى النووية في العالم إلى حافة المواجهة.

لكن الصراع أيضًا يعد بمثابة حرب من المآسي الشخصية، والفظائع التي لا يمكن فهمها، والشجاعة التي أظهرها الأوكرانيون في أسوأ الظروف التي يمكن تخيلها.