قرية فليخا الأوكرانية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا، والتي استعادها الأوكرانيون مؤخراً، تسعى إلى لملمة جراحها، وتلمس طريق التكيّف مع الواقع الجديد الذي أحدثته تداعيات الغزو الروسي، والاستعداد لفصل الشتاء القادم.

فمع تدمير الجسور وتخريب الطرق الواصلة بين فليخا ومدينة خاركيف، يخشى سكّان القرية من عدم تمكنهم جلب المواد الغذائية في الشتاء، ولهذا تمّ افتتاح مخبز جديد يمدّ السكّان بالخبز والمعجنات، كما يقدم للمحتاجين وجبات طعام جاهزة.

مؤسس المخبز إيغور غوروشكو والذي كان يعمل سابقاً خبيراً في تكنولوجيا المعلومات، يقول: "هدفنا الرئيس من هذا المخبز هو تعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود في مواجهة الأزمة الإنسانية التي نخشى أن تشتد في فصل الشتاء".