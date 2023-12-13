فيديو: 53 جريحا في هجوم روسي واسع على كييف

أصيب أكثر من خمسين شخصاً بجروح الأربعاء في هجوم صاروخي ليلي على كييف في أكبر حصيلة منذ أشهر وفي مثال على الضغوط العسكرية الروسية المتزايدة، بينما تتخذ أوكرانيا موقفاً دفاعياً ساعية للحصول على مساعدات عسكرية غربية.

وأسقط نظام الدفاع الجوي الصواريخ البالستية العشرة التي تمّ إطلاقها حوالى الساعة الثالثة صباحاً (1,00 بتوقيت غرينتش) على كييف، لكنّ الحطام سقط على مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك على مستشفى للأطفال. ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط قتلى بينما يستمرّ المستشفى في العمل.

ويأتي ذلك بعد أشهر لم تسجّل خلالها كييف مثل هذه الحصيلة.