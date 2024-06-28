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جدونا
سيدة محتجة خلال المظاهرة
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فيديو. احتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاض

تظاهرت مدافعات عن حقوق المرأة في ساو باولو للضغط على الكونغرس الوطني لحفظ مشروع القانون الذي يجعل عقوبة أي إجهاض بعد 22 أسبوعًا من الحمل بمثابة جريمة قتل.

تظاهرت مدافعات عن حقوق المرأة في ساو باولو للضغط على الكونغرس الوطني لحفظ مشروع القانون الذي يجعل عقوبة أي إجهاض بعد 22 أسبوعًا من الحمل بمثابة جريمة قتل.

وتحت شعار "الأطفال ليسوا أمهات"، تجمع المتظاهرون في شارع "أفينيدا باوليستا" الشهير في ساو باولو وهم يرتدون ملابس سوداء ويحملون شموعا. وشارك عدد من الرجال في المظاهرة.

وقد يعاقب القانون، في حال إقراره، النساء اللواتي يخضعن لعمليات الإجهاض بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ويمكن أن يحصل المغتصبون المدانون على أحكام أقصر من تلك التي يحصل عليها ضحاياهم، ولهذا يخطط مؤلف مشروع القانون زيادة عقوبة الاغتصاب إلى ما يصل إلى 30 عامًا.

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