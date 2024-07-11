وخلال عملية الإنقاذ، قام قارب تابع لجهاز دعم الاستقرار الليبي بتعريض العملية للخطر. وشوهد المهاجرون وهم يقفزون في الماء هربًا من السفينة الليبية. الأشخاص الذين تم إنقاذهم، بمن فيهم الأطفال والرضع. يجبر التشريع الإيطالي الجديد سفن الإنقاذ على الرسو في الموانئ البعيدة، مما يعيق عمليات الإنقاذ في الوقت المناسب. حتى الآن، توفي 884 مهاجرًا، من بينهم 48 طفلًا، في عام 2024.
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فيديو. إنقاذ 87 مهاجرًا في البحر المتوسط من قبل منظمة أطباء بلا حدود
وخلال عملية الإنقاذ، قام قارب تابع لجهاز دعم الاستقرار الليبي بتعريض العملية للخطر. وشوهد المهاجرون وهم يقفزون في الماء هربًا من السفينة الليبية. الأشخاص الذين تم إنقاذهم، بمن فيهم الأطفال والرضع. يجبر التشريع الإيطالي الجديد سفن الإنقاذ على الرسو في الموانئ البعيدة، مما يعيق عمليات الإنقاذ في الوقت المناسب. حتى الآن، توفي 884 مهاجرًا، من بينهم 48 طفلًا، في عام 2024.
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