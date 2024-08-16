فيديو. البرازيل: الأمواج الكبيرة تجذب المتسابقين العالميين في النسخة السادسة من مهرجان إيتاكواتيارا

أعلنت البحرية البرازيلية عن تأهبها للبحار الوعرة في ريو دي جانيرو، مما سمح بإقامة النسخة السادسة من حدث ركوب الأمواج الكبير في شاطئ إيتاكواتيارا.

اجتذب هذا الحدث السنوي، الذي يُعرف بأمواجه القوية التي تتجاوز 13 قدمًا، المتسابقين المحليين والدوليين للمشاركة في منافسات ركوب الأمواج.

تضمن الحدث الرئيسي لهذا العام، الذي استمر ليوم واحد، 16 فريقًا من فرق ركوب الأمواج المدعومة بواسطة قوارب السحب، حيث يتألف كل فريق من متسابقين اثنين يتناوبون بين ركوب الأمواج وقيادة الزورق.

قبل النهائيات، شهدت المنافسة جولات أخرى تضم فرقًا مختلطة من الرجال والنساء، بالإضافة إلى متسابقي الألواح الطائرة.

على الرغم من أن بعض المتسابقين المتمرسين في ركوب الأمواج العملاقة مثل بيدرو سكوبي ولوكاس تشومبو قد اعتادوا على أمواج نازاري الضخمة في البرتغال، إلا أنهم لم يتجاهلوا تحديات الأمواج الصغيرة.