فيديو. أمطار غزيرة تتسبب في مشاكل مرورية واسعة في رييكا الكرواتية

وفي العديد من الشوارع، أدى ارتفاع منسوب المياه إلى رفع أغطية الصرف الصحي، مما جعل السائقين يقودون سياراتهم ببطء عبر الشوارع المغمورة بالمياه وتجنب السيارات المتوقفة.

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وتدفقت السيول على الطرقات وكذلك الأرصفة والسلالم، ودخلت المياه إلى أحد المطاعم في وسط المدينة.

كما تعرضت منطقة غورسكي كوتار (المنطقة الجبلية) لأمطار غزيرة ليل الأربعاء.

ونظرًا لارتفاع منسوب مياه نهر كوبى، تم اتخاذ تدابير دفاعية غير اعتيادية ضد الفيضانات في هذه المنطقة.

تم رفع مستوى التحذير إلى الأحمر، وهو الأعلى، في مناطق إستريا وكفارني ورييكا وجوسبيتش. ويأتي ذلك نتيجة للطقس شديد الخطورة الذي يتضمن عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية تصل إلى قوة إعصارية قرب سفوح جبل فيليبيت.