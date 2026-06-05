فيديو. آلاف المشاركين في مسيرة الفخر في القدس وسط إجراءات أمنية مشددة

تقدّم المتظاهرون وهم يحملون أعلام قوس قزح ويعزفون الموسيقى ويقرعون الطبول في الشوارع تحت شعار "المطالبة بالتغيير: **المساواة، العدالة، الأمل**". وقد خضع الحدث لرقابة مشددة من قوات الأمن بسبب تاريخ التوترات وأعمال العنف المتفرقة التي شهدتها المسيرة في هذه المدينة ذات الرمزية الدينية العميقة لليهود والمسلمين والمسيحيين.

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وقال المشاركون إن المسيرة تهدف إلى تعزيز الظهور والقبول في واحد من أكثر المراكز الحضرية محافظة في البلاد. وحضر زعيم المعارضة يائير لابيد، معلنا دعمه لحقوق **مجتمع الميم**، ووصف الحركة بأنها جزء من نضال أوسع من أجل الحرية والديمقراطية.

وأوضح المنظمون أن المسيرة ترمي إلى تعزيز المساواة والاندماج الاجتماعي في وقت تستمر فيه الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل. وتبقى مسيرة الفخر في القدس واحدة من أكثر الفعاليات رمزية بالنسبة لمجتمع الميم في البلاد، على الرغم من المعارضة المتواصلة من بعض الجماعات الدينية.