توزيع أغذية عيد الميلاد في المجر
No Comment

فيديو. الآلاف في بودابست يحصلون على وجبات العيد من محبي هاري كريشنا

آخر تحديث:

حصل الآلاف من الناس في بودابست على وجبات ساخنة مجانية يوم الخميس خلال حدث سنوي يستضيفه محبو هاري كريشنا لمساعدة المحتاجين خلال فترة الأعياد. تنظم بعثة الغذاء من أجل الحياة توزيع الطعام في عيد الميلاد المجيد على المحتاجين منذ 35 عامًا.

وقد وزع محبو كريشنا في المجر ما مجموعه 2,500 وجبة ساخنة صباح يوم عيد الميلاد، كما تم تدفئة 1,000 شخص مع وعاء من الملفوف الذيذ وكوب من الشاي في ملاجئ المشردين و1,500 في أكبر حديقة في بودابست، حتى أن المحتاجين حصلوا على حزمة هدايا صغيرة.

تستمر حملة عيد الميلاد التي تنظمها جمعية الغذاء من أجل الحياة الخيرية لمدة شهرين، من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني. وخلال تلك الفترة، تتم مساعدة حوالي 10,000 شخص محتاج. وعادةً ما تكون الأيام التي تلي ليلة عيد الميلاد هي الأكثر ازدحامًا لأنه بحلول ذلك الوقت، تكون المنظمات غير الحكومية الأخرى قد توقفت عن التبرع.

