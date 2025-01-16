Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
خدمات
عائلات إسرائيلية تحتج على صفقة تبادل الأسرى مع حماس
No Comment

فيديو. المجلس الوزاري الإسرائيلي سيوقع على اتفاق وقف النار في غزة بعد ساعات من الشد والجذب

آخر تحديث:

تشهد إسرائيل ساعات حاسمة قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة الإسرائيلية لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

مسؤول في إسرائيل يؤكد مساء الخميس أن كل الخلافات الأخيرة مع حماس تم حلها. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة السياسية الأمنية غدا للموافقة على الصفقة، وبعدها تجتمع الحكومة أيضا للموافقة عليها.

وكان أعضاء حزب "الصهيونية الدينية" اليميني بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتماعاً في وزارة المالية صباح الخميس، وسط تقارير عن احتمال انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي احتجاجاً على الاتفاق المقترح.

وفي القدس، نظمت عائلات إسرائيلية معارضة للاتفاق وقفة احتجاجية عرضت خلالها توابيت فارغة، محذرة من أن إطلاق سراح مئات من المعتقلين الفلسطينيين سيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الإسرائيليين.

وقال تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية: "لا يمكننا القبول بوقف الحرب، لن نسمح لهؤلاء النازيين من حماس بالعودة إلى السلطة في قطاع غزة، ولن يحدث هذا تحت أنظارنا. إذا أراد نتنياهو الحفاظ على الحكومة، يجب أن تستمر الحرب."

