فيديو. المجلس الوزاري الإسرائيلي سيوقع على اتفاق وقف النار في غزة بعد ساعات من الشد والجذب

مسؤول في إسرائيل يؤكد مساء الخميس أن كل الخلافات الأخيرة مع حماس تم حلها. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة السياسية الأمنية غدا للموافقة على الصفقة، وبعدها تجتمع الحكومة أيضا للموافقة عليها.

وكان أعضاء حزب "الصهيونية الدينية" اليميني بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتماعاً في وزارة المالية صباح الخميس، وسط تقارير عن احتمال انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي احتجاجاً على الاتفاق المقترح.

وفي القدس، نظمت عائلات إسرائيلية معارضة للاتفاق وقفة احتجاجية عرضت خلالها توابيت فارغة، محذرة من أن إطلاق سراح مئات من المعتقلين الفلسطينيين سيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الإسرائيليين.

وقال تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية: "لا يمكننا القبول بوقف الحرب، لن نسمح لهؤلاء النازيين من حماس بالعودة إلى السلطة في قطاع غزة، ولن يحدث هذا تحت أنظارنا. إذا أراد نتنياهو الحفاظ على الحكومة، يجب أن تستمر الحرب."