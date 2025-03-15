Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يتلقى الأطفال الفلسطينيون درسًا في فصل دراسي مؤقت داخل حرم مدرسة، في مدينة غزة، 10 مارس 2025.
No Comment

فيديو. رغم الصعوبات وانقطاع الكهرباء.. أطفال غزة يطلبون العلم ولو في مدارس مدمّرة

آخر تحديث:

حرم أطفال غزة من التعليم لأكثر من عام بسبب الحرب الدموية التي ضربت القطاع، حيث يكافح الكثيرون لاستئناف التعلم من خلال المنصات الإلكترونية والمدارس التي أٌعيد بناؤها.

لم يتمكن أطفال غزة من الذهاب إلى المدرسة لمدة 15 شهرًا بسبب الحرب الشاملة التي دمرت المدارس وحولت ما بقي من تلك المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ تؤوي العائلات النازحة.

كما أدت الحرب إلى فقدان مئات الآلاف من الأطفال سنة دراسية واحدة على الأقل.

على الرغم من التأثير المدمر، بدأت الجهود لإعادة تأهيل المدارس بعد وقف إطلاق النار في يناير.

قال محمد العسولي، رئيس قسم التعليم في مدينة خان يونس الجنوبية في غزة: "نحاول إنقاذ ما يمكننا من العملية التعليمية".

مع تضرر 95% من المدارس، تأثر 785,000 طالب، حيث يجد الكثيرون صعوبات أثناء التعلم عبر الإنترنت بسبب نقص الكهرباء والإنترنت.

