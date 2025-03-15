فيديو. رغم الصعوبات وانقطاع الكهرباء.. أطفال غزة يطلبون العلم ولو في مدارس مدمّرة

لم يتمكن أطفال غزة من الذهاب إلى المدرسة لمدة 15 شهرًا بسبب الحرب الشاملة التي دمرت المدارس وحولت ما بقي من تلك المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ تؤوي العائلات النازحة.

كما أدت الحرب إلى فقدان مئات الآلاف من الأطفال سنة دراسية واحدة على الأقل.

على الرغم من التأثير المدمر، بدأت الجهود لإعادة تأهيل المدارس بعد وقف إطلاق النار في يناير.

قال محمد العسولي، رئيس قسم التعليم في مدينة خان يونس الجنوبية في غزة: "نحاول إنقاذ ما يمكننا من العملية التعليمية".

مع تضرر 95% من المدارس، تأثر 785,000 طالب، حيث يجد الكثيرون صعوبات أثناء التعلم عبر الإنترنت بسبب نقص الكهرباء والإنترنت.