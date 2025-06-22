Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
لقطات - طائرات ورقية من جميع أنحاء العالم تحلق فوق جزيرة فانيو في الدنمارك في أكبر تجمع عالمي
No Comment

فيديو. 25 ألف طائرة ورقية تزيّن سماء جزيرة فانو الدنماركية

آخر تحديث:

تحوّلت سماء شواطئ جزيرة فانو الدنماركية إلى لوحة فنيّة حيّة، حيث ارتفعت أكثر من 25 ألف طائرة ورقية بأشكال مدهشة، من أسماك القرش المفترسة إلى التنانين الساحرة، في مشهد يخطف الأنفاس.

وانطلق رسميًا، يوم الخميس، أكبر مهرجان للطائرات الورقية في العالم، بمشاركة آلاف الزوار وعشاق هذا الفن، حيث سبق الحدث الرسمي تحليق 5 آلاف طائرة كاستعداد مبهر لانطلاق الفعاليات.

تتميز فانو، الواقعة على الساحل الغربي للدنمارك، بشواطئها الواسعة ورياحها المثالية، مما جعلها وجهةً عالميةً لهواة الطائرات الورقية منذ 40 عامًا. هذا العام، يحتفل المهرجان بذكراه الأربعين بجذب عشرات الآلاف من التصميمات الملونة من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات هذا العام، مشاركة أساتذة الطائرات الورقية من إندونيسيا، الذين قدّموا عروضًا تعكس تقاليد عمرها آلاف السنين. كما سيتألق حدث استثنائي بطائرة ورقية عملاقة يبلغ طولها 100 متر، ستُعرَض في شوارع نوردبي التاريخية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان