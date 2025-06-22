فيديو. 25 ألف طائرة ورقية تزيّن سماء جزيرة فانو الدنماركية

وانطلق رسميًا، يوم الخميس، أكبر مهرجان للطائرات الورقية في العالم، بمشاركة آلاف الزوار وعشاق هذا الفن، حيث سبق الحدث الرسمي تحليق 5 آلاف طائرة كاستعداد مبهر لانطلاق الفعاليات.

تتميز فانو، الواقعة على الساحل الغربي للدنمارك، بشواطئها الواسعة ورياحها المثالية، مما جعلها وجهةً عالميةً لهواة الطائرات الورقية منذ 40 عامًا. هذا العام، يحتفل المهرجان بذكراه الأربعين بجذب عشرات الآلاف من التصميمات الملونة من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات هذا العام، مشاركة أساتذة الطائرات الورقية من إندونيسيا، الذين قدّموا عروضًا تعكس تقاليد عمرها آلاف السنين. كما سيتألق حدث استثنائي بطائرة ورقية عملاقة يبلغ طولها 100 متر، ستُعرَض في شوارع نوردبي التاريخية.