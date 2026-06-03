فيديو. تركيب كهف ضخم للفنان الفرنسي جيه آر يتعرض لأضرار في باريس

تعرّض التركيب الفني الضخم الذي يحمل عنوان "La Caverne du Pont Neuf" للفنان الفرنسي JR لأضرار بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة في باريس، ما دفع المنظمين إلى تأجيل افتتاحه أمام الجمهور.

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وأظهرت لقطات مصوّرة تمزقات في الهيكل القابل للنفخ العملاق الذي يغطي حاليا جسر بون نوف التاريخي في قلب العاصمة الفرنسية.

ويُعد هذا العمل واحدا من أكثر مشاريع الفن العام طموحا التي شهدتها باريس منذ عقود، وكان من المقرر فتحه أمام الزوار في السادس من يونيو. وقال فريق JR إن خبراء تقنيين يقيّمون حجم الأضرار ويحققون في الملابسات التي أدت إلى الحادث.

يمتد التركيب على طول 120 مترا فوق الجسر ويصل ارتفاعه إلى 18 مترا. وقد صُمّم ليشبه كهفا ضخما، ويتكوّن من 80 قوسا قماشيا مملوءة بالهواء. وأوضح المنظمون أنه سيتم الإعلان عن موعد افتتاح جديد بعد الانتهاء من عملية التقييم وإجراء أي إصلاحات ضرورية.