فيديو. غضب في مدينة البندقية على حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

أثارت حفل زفاف مؤسس أمازون جيف بيزوس ولورين سانشيز القادم في البندقية موجة من الاحتجاجات من قبل نشطاء بيئيين أجانب ومحليين.

انضمت منظمة غرينبيس، إلى جانب المجموعة البريطانية “Everyone Hates Elon” وتعني الجميع يكره إيلون، إلى المظاهرات يوم الاثنين عن طريق رفع لافتة في ساحة سان ماركو تحمل عبارة، “إذا كان بإمكانك استئجار البندقية لحفل زفافك، يمكنك دفع المزيد من الضرائب.”

الاحتجاجات، التي تأتي كجزء من حركة أوسع باسم “No Space for Bezos”، في إشارة إلى رحلة سانشيز الأخيرة إلى الفضاء، تضمنت لافتات على معالم سياحية شهيرة مثل جسر ريالتو وبرج جرس سان جورجيو، بالإضافة إلى ملصقات حول المدينة.

تجمع الحركة الاحتجاجية بين مناصري الإسكان، ومعارضي رسوّ السفن السياحية، والمجموعات الطلابية، حيث انتقد جميعهم تركيز السلطات في البندقية على السياحة على حساب السكان المحليين.

قالت غرينبيس إن الاحتجاج يهدف إلى تسليط الضوء على تهرب المليارديرات من الضرائب والأثر البيئي لنمط حياتهم الفاخر. وعلى الرغم من ردود الفعل السلبية من الناشطين، رحب المسؤولون المحليون بحفل الزفاف .

سيقام حفل الزفاف من 24 إلى 26 يونيو، على الرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى أنه قد يبدأ من 26 إلى 29 يونيو.