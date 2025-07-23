فيديو. زواجٌ رغم الماء و"الأعداء"و الإعصار .. حفل زفاف في كنيسة غمرتها الفيضانات بالفلبين

غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ويبا كنيسة باراسواين في مالولوس، بمقاطعة بولاكان، ومع ذلك فإن الزوجين واصلا إقامة حفل زفافهما الذي خططا له منذ فترة طويلة.

سارت أغيلار في الممر تجرّ خلفها ذيل فستانها العائم، وسط دعشة وإعجاب الضيوف الذين كانوا يحضرون المشهد من المقاعد المغمورة بالمياه.

قال فيرديلو: "لقد كنّا معًا لمدة عشر سنوات. هذا مجرّد تحدٍ آخر تغلبنا عليه".

رغم ظروف الطقس، انضم الأصدقاء والعائلة للاحتفال.

وقد أدى الإعصار الذي ضرب الفلبين يوم الثلاثاء في إجلاء أكثر من 80,000 شخص بقوا في مراكز الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية والأمواج العاتية الناجمة عن إعصار ويبا.