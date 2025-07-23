Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يمشي العروسان الجديدان جايد ريك فرديلو وجامايكا يداً بيد خلال حفل زفافهما في كنيسة باراسواين التي غمرتها الفيضانات في مالولوس، مقاطعة بولاكان، الفلبين، 22.07.2025
No Comment

فيديو. زواجٌ رغم الماء و"الأعداء"و الإعصار .. حفل زفاف في كنيسة غمرتها الفيضانات بالفلبين

آخر تحديث:

صمّم جايد ريك فيرديلو وجامايكا أغيلار على الزواج يوم الثلاثاء، حتى لو كلّفهما ذلك أن يقيما مراسم الزفاف داخل كنيسة غمرتها المياه في الفلبين.

غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ويبا كنيسة باراسواين في مالولوس، بمقاطعة بولاكان، ومع ذلك فإن الزوجين واصلا إقامة حفل زفافهما الذي خططا له منذ فترة طويلة.

سارت أغيلار في الممر تجرّ خلفها ذيل فستانها العائم، وسط دعشة وإعجاب الضيوف الذين كانوا يحضرون المشهد من المقاعد المغمورة بالمياه.

قال فيرديلو: "لقد كنّا معًا لمدة عشر سنوات. هذا مجرّد تحدٍ آخر تغلبنا عليه".

رغم ظروف الطقس، انضم الأصدقاء والعائلة للاحتفال.

وقد أدى الإعصار الذي ضرب الفلبين يوم الثلاثاء في إجلاء أكثر من 80,000 شخص بقوا في مراكز الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية والأمواج العاتية الناجمة عن إعصار ويبا.

