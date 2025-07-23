فيديو. اليابان تكثف إجراءات السلامة من الدببة بعد هجمات متكررة

وجرت التدريبات يوم الإثنين في منطقة جبلية، بمشاركة الشرطة ونادي الصيادين، حيث تم استعراض تقنيات مختلفة لإبعاد الدببة، من بينها استخدام الألعاب النارية، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديد محتمل.

وتأتي هذه المبادرة بعد وقوع حوادث دامية، أبرزها مقتل موزّع صحف يبلغ من العمر 52 عامًا في فوكوشيما بتاريخ 12 يوليو. وأظهرت اختبارات الحمض النووي أن الدب البني نفسه كان وراء هجوم قاتل آخر استهدف امرأة في السبعين من عمرها قبل أربع سنوات.

وفي محافظة أكيتا، تم تسجيل أكثر من 650 مشاهدة للدببة منذ بداية يوليو، وهو رقم يعادل نحو ثلاثة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه خلال نفس الفترة من العام الماضي.