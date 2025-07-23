Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
امرأة تهتف بينما تحمل لافتة كتب عليها: "الفساد يصفق"، خلال احتجاج ضد قانون يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في كييف، أوكرانيا، 22 يوليو 2025.
No Comment

فيديو. احتجاج في زمن الحرب.. مظاهرة في كييف ضد تشريعات مكافحة الفساد

آخر تحديث:

تجمع آلاف الأوكرانيين في كييف ومدن أخرى يوم الثلاثاء في احتجاج نادر زمن الحرب، داعين الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نقض مشروع قانون يُوصف بأنه يقوض جهود مكافحة الفساد.

القانون الذي أقره البرلمان ووقعه الرئيس في نفس اليوم، يوسع صلاحيات المدعي العام على هيئتين رئيسيتين - المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO).

يحذّر بعض منتقدي التشريع الجديد من أن هذه الخطوة قد تهدّد استقلالية الهيئتيْن، مما قد يضعف الرقابة ويضر بجهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أعربت منظمة الشفافية الدولية ومسؤولون أوروبيون عن قلقهم، بينما اتهم المتظاهرون الحكومة بإعطاء الأولوية للولاء على حساب جهود الإصلاح.

ولا تزال قضية مكافحة الفساد مسألة مركزية بالنسبة لآمال كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاستمرار في الحصول على دعم مالي غربي في ظل الحرب الدائرة بين أوكرانيا ووروسيا منذ أكثر من 3 سنوات.

