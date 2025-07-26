فيديو. كابيكايا 2025.. مهرجان الطبيعة والمغامرة ينطلق من شمال تركيا

ويستمر المهرجان حتى 27 يوليو الجاري، متضمّناً باقة متنوعة من الفعاليات، أبرزها الطيران الشراعي، وتسلق الصخور، وسباقات الدراجات، والرياضات المائية، ضمن برنامج يستهدف عشاق الطبيعة والأنشطة البدنية في الهواء الطلق.

وصرّح مسؤولون محليون بأن المهرجان يمثّل فرصة ثمينة للترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها منطقة بافرا، خصوصًا التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الفريدة في كابيكايا، التي باتت تُعرف بكونها وجهة صاعدة للسياحة البيئية والرياضية.

ويأمل المنظمون، مع حضور واسع من الزوّار المحليين والدوليين، أن يُسهم الحدث في تعزيز مكانة بافرا على خارطة السياحة العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في قطاع السياحة الطبيعية في شمال تركيا.