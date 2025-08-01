Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تغطية خاصة
خدمات
صورة - شوهدت سلحفاة بحرية ضخمة تُدعى بينيويز تزحف نحو المحيط بينما يشاهد المتفرجون إطلاقها في شاطئ جونو، فلوريدا، الأربعاء، 30 يوليو 2025
No Comment

فيديو. عودة "بينيوايز" إلى المحيط: إطلاق سلحفاة بحرية ضخمة بعد شفائها من إصابات خطيرة

آخر تحديث:

أُعيد إطلاق سلحفاة بحرية ضخمة من نوع "الرأس الضخم" (Loggerhead)، تزن 137 كيلوغرامًا، في مياه المحيط الأطلسي، وذلك بعد تماثلها للشفاء من إصابات نجمت عن اصطدامها بقارب قبالة سواحل فلوريدا.

وكانت السلحفاة، التي أُطلق عليها اسم "بينيوايز"، قد عُثر عليها عالقة في مايو الماضي، وتم نقلها إلى مركز "لاجرهيد مارينلايف" لإعادة التأهيل. وبسبب حجمها الكبير، نُقلت إلى عيادة بيطرية متخصصة في علاج الخيول لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبيّن أنها كانت تحمل بيضًا.

الآن، تعود "بينيوايز" إلى المحيط بالتزامن مع موسم تعشيش السلاحف البحرية في فلوريدا، الذي يستمر حتى شهر أكتوبر.

من جانبهم، يطالب مسؤولو المركز البحّارة بتقليل السرعة في مناطق حماية السلاحف البحرية، نظرًا لاحتمال وقوع تصادمات في هذه الفترات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع السلاحف البحرية مصنّفة كمهددة أو مهددة بالانقراض، ويشدد دعاة حماية البيئة على أهمية تكثيف الجهود لحمايتها خلال هذا الموسم الحساس.

