أشخاص يرتدون أزياء يؤدون خلال مهرجان الأقنعة في بورتو نوفو، بنين، الأحد 3 أغسطس 2025
No Comment

فيديو. بنين تحتفي بمهرجان الأقنعة السنوي تخليدًا لذكرى الأجداد

آخر تحديث:

تجمع الآلاف في بورتو نوفو، عاصمة بنين، لحضور مهرجان الأقنعة السنوي، وهو حدث تقليدي يُكرم أرواح الأجداد ويحتفل بالهوية الثقافية للبلاد.

ارتدى المشاركون الأحد أقنعة خشبية وأقمشة ملونة، ورقصوا على إيقاع الطبول، مستعرضين قصصًا تراثية تناقلوها من جيل إلى جيل.

ويرتبط المهرجان ارتباطًا وثيقًا بمجتمعات اليوروبا والسومبا والبيتاماريبي، حيث تُعتبر الشخصيات المقنعة مثل إيجونغون وزانغبيتو أرواحًا قديمة تحمي المجتمعات وتربط الأحياء بالعالم الروحي.

ويحظى المهرجان بدعم الحكومة التي تسعى إلى تعزيز السياحة من خلاله، حيث يحضره زوار من البلدان المجاورة وأوروبا ومناطق أخرى. ويقول المسؤولون إنه يكتسب أهمية متزايدة في استراتيجية بنين السياحية والثقافية.

