لقطة شاشة - فتى فلسطيني ينعى والده مع مقتل ما لا يقل عن 46 في ضربات إسرائيلية
No Comment

فيديو. "بدي شي من ريحته".. طفل غزاوي يبكي أبًا قُتل قرب موقع توزيع المساعدات

آخر تحديث:

انهار الطفل الغزاوي أحمد زايد، البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، في مدينة غزة باكياً أثناء جنازة والده، الذي كان واحدًا من بين عشرات قُتلوا في الغارات الإسرائيلية وإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 قتيلًا و439 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعهم من البالغين. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 قتيلًا، من بينهم 93 طفلًا.

وكان نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" قد وصف الوضع في غزة بأنه "صادم".

وأوضح أن هناك مؤشرات تدلّ على أنه تم تجاوز عتبة المجاعة، قائلًا إن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يقضي أيامًا دون طعام.

