فيديو. قتلى وجرحى في غارات روسية بالصواريخ و المسيّرات على كييف ورجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين

كانت هذه أول ضربة كبيرة على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع وإحدى المرات النادرة التي يُستهدف فيها وسط المدينة شكل مباشر منذ بدء الحرب.

اعلان اعلان

قال وزير الداخلية إيهور كليمنكو إن الحصيلة مرشحة للارتفاع فيما يستمر عمال الإنقاذ في البحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باختيار “القذائف الباليستية بدلاً من طاولة المفاوضات” وحث على اتخاذ إجراءات دولية أقوى.

تضرر ما يقرب من 100 مبنى في سبعة أحياء من كييف، بما في ذلك مركز تسوّق، حيث قام السكان بإزالة الحطام وشظايا الزجاج.