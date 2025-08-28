Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يُرى رجل بين أنقاض شقته التي تضررت من ضربة روسية في كييف، أوكرانيا، يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
No Comment

فيديو. قتلى وجرحى في غارات روسية بالصواريخ و المسيّرات على كييف ورجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين

آخر تحديث:

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت عل كييف هجوما عنيفا بالمسيّرات والصواريخ في وقت مبكر من يوم الخميس ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، وإصابة 48 آخرين.

كانت هذه أول ضربة كبيرة على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع وإحدى المرات النادرة التي يُستهدف فيها وسط المدينة شكل مباشر منذ بدء الحرب.

قال وزير الداخلية إيهور كليمنكو إن الحصيلة مرشحة للارتفاع فيما يستمر عمال الإنقاذ في البحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باختيار “القذائف الباليستية بدلاً من طاولة المفاوضات” وحث على اتخاذ إجراءات دولية أقوى.

تضرر ما يقرب من 100 مبنى في سبعة أحياء من كييف، بما في ذلك مركز تسوّق، حيث قام السكان بإزالة الحطام وشظايا الزجاج.

