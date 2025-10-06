يحضر الناس خدمة تذكارية بمناسبة مرور عامين على 7 أكتوبر 2023.
فيديو. عائلات نير أوز تحيي ذكرى مرور عامين على هجمات 7 أكتوبر

اجتمع أقارب ضحايا هجمات حماس في كيبوتس نير عوز في إسرائيل يوم الاثنين لإحياء ذكرى مرور عامين على هجمات السابع من أكتوبر 2023.

كانت نير عوز من بين المجتمعات الأكثر تضررًا، حيث قتل 106 من السكان واختطاف 30 عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل. خلال الحفل، تم قراءة أسماء الضحايا بصوت عالٍ بينما وضعت العائلات الزهور على قبور أحبائهم.

جاء إحياء الذكرى بينما اجتمع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون من حماس في شرم الشيخ، مصر، لمناقشة وقف محتمل لإطلاق النار في غزة. تتركز المحادثات على المرحلة الأولى من اتفاق يمكن أن يتضمن انسحاب جزئي لإسرائيل وإطلاق سراح الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

قال دانييل ليفشيتز، أحد سكان نير عوز الذي كان جديه من بين القتلى والمختطفين، إن أمله يكمن في الجهود الدبلوماسية المتجددة، مضيفًا أن “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون تأخير”.

قبلت حماس عناصر من خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 الباقين - حيث يُعتقد أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة - في غضون ثلاثة أيام. بدأت الحرب عندما قتل مسلحون من حماس حوالي 1.200 شخص واختطفوا 251 آخرين في إسرائيل.

منذ ذلك الحين، دمرت الهجمات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من غزة، حيث أفاد مسؤولو الصحة بمقتل أكثر من 67.000 فلسطيني، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال.

