Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، إلى اليمين، تعانقها صديقاتها عند وصولها إلى المطار
No Comment

فيديو. ناشطون إسبان يعودون إلى بلادهم بعد اعتراض إسرائيل لأسطول غزة

آخر تحديث:

وكان الأسطول قد انطلق بمشاركة نحو 450 ناشطًا على متن 42 قاربًا، في محاولة لتحدي الحصار البحري المفروض على غزة ونقل مساعدات رمزية إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة وتفاقم المجاعة وسط الحرب المستمرة.

وصل واحد وعشرون ناشطًا إلى مدريد يوم الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة بحرًا، ضمن أسطول الصمود الذي تم اعتراضه في المياه الدولية الأسبوع الماضي.

اعلان
اعلان

وتجمّع العشرات من أفراد العائلات والداعمين في مطار مدريد الدولي لاستقبال العائدين، الذين تحدث بعضهم عن "معاملة لا إنسانية" تعرّضوا لها خلال احتجازهم.

وقال الصحفي الإسباني نيستور برييتو إن الضباط الإسرائيليين "وجّهوا أشعة ليزر من أسلحتهم إلى أجزاء حيوية من أجسادنا" واستخدموا أساليب حرمان من النوم ضد المحتجزين.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "أكاذيب جريئة"، مؤكدة أن من لا يزالون محتجزين "اختاروا الخضوع لإجراءات الترحيل الرسمية بدلًا من العودة الطوعية".

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بطاقم السجن في منشأة كتسيعوت على تعاملهم مع الناشطين، واصفًا إياهم بأنهم "داعمون للإرهاب".

وقد أثارت الاعتقالات انتقادات دبلوماسية من تركيا وكولومبيا وباكستان، بينما قدمت اليونان احتجاجًا رسميًا بشأن معاملة مواطنيها.

اعلان
اعلان

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان