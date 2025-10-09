Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يحتفل الفلسطينيون بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام
No Comment

فيديو. الفلسطينيون يحتفلون في غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

آخر تحديث:
تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية

تدفق الفلسطينيون إلى الشوارع في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الخميس، احتفالاً بدخول اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر طويلًا بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.

أظهرت لقطات أطفالا وبالغين يرقصون على أنغام أغاني فلسطينية في الساحات العامة، في لحظة نادرة من الفرح بعد عامين من الصراع.

تحدد الصفقة، التي تم التوصل إليها عبر محادثات غير مباشرة في مصر، المرحلة الأولى من عملية السلام التي تتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وتبادل الأسرى. وجاء الإعلان بعد يوم واحد من إحياء إسرائيل الذكرى الثانية للهجوم الذي قادته حماس وأشعل الحرب، مما أثار مشاهد احتفال ليس فقط في غزة بل أيضا في أجزاء من إسرائيل والخارج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرهائن المتبقين لدى حماس من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم بحلول يوم الاثنين، واصفا الاتفاق بأنه بداية لجهود سلام أوسع. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أوروبيون وعرب ودوليون آخرون في باريس يوم الخميس لمناقشة خطط إعادة إعمار غزة بعد الحرب وإدارتها.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان