فيديو. الفلسطينيون يحتفلون في غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أظهرت لقطات أطفالا وبالغين يرقصون على أنغام أغاني فلسطينية في الساحات العامة، في لحظة نادرة من الفرح بعد عامين من الصراع.

تحدد الصفقة، التي تم التوصل إليها عبر محادثات غير مباشرة في مصر، المرحلة الأولى من عملية السلام التي تتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وتبادل الأسرى. وجاء الإعلان بعد يوم واحد من إحياء إسرائيل الذكرى الثانية للهجوم الذي قادته حماس وأشعل الحرب، مما أثار مشاهد احتفال ليس فقط في غزة بل أيضا في أجزاء من إسرائيل والخارج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرهائن المتبقين لدى حماس من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم بحلول يوم الاثنين، واصفا الاتفاق بأنه بداية لجهود سلام أوسع. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أوروبيون وعرب ودوليون آخرون في باريس يوم الخميس لمناقشة خطط إعادة إعمار غزة بعد الحرب وإدارتها.