Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
استقبال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية
No Comment

فيديو. الفلسطينيون يستقبلون الأسرى المحررين ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل

آخر تحديث:
تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية

احتفل الفلسطينيون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين بإطلاق سراح الأسرى بموجب اتفاق تبادل جديد مع إسرائيل، حيث أُطلق سراحهم من سجن عوفر ووصلوا إلى بيتونيا.

تجمع مئات الأشخاص الملوحين بالأعلام الفلسطينية والمرتدين للكوفية خارج قصر الثقافة في رام الله لاستقبالهم، فيما امتلأت الشوارع بالهتافات والدموع.

السجناء، الذين قضى العديد منهم عقوداً خلف القضبان، تم استقبالهم كرموز للصمود. لطالما وصفت منظمات حقوق الإنسان الظروف القاسية في الاعتقال الإسرائيلي، وظهر أن الرجال المفرج عنهم قد تغيروا بشكل واضح بعد سنوات من السجن. بعضهم اجتمع بأفراد عائلته الذين قالوا إنهم بالكاد يستطيعون التعرف على أقاربهم، بينما وقف آخرون بين الحشود بدهشة حيال حريتهم المفاجئة.

فيما كانت الفرحة تعم الأجواء، كانت ممزوجة بالحزن بين أولئك الذين لا يزال أحباؤهم في السجن أو تم ترحيلهم كجزء من الاتفاقية. في وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود بالقرب من سجن عوفر، محذرة من الاحتفالات العامة. تبادل الأسرى، الذي يتزامن مع وقف إطلاق نار هش، أثار أملاً حذراً بأنه قد يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب الطويلة والمدمرة بين إسرائيل وحماس.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان