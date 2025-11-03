فيديو. عرض مذهل.. جنيف تحتفي بفن صناعة الساعات قبيل حفل توزيع جوائز مجموعة GPHG

بعد شنغهاي واسطنبول، افتتحت مؤسسة الجائزة الكبرى للساعات في جنيف (GPHG) المرحلة الثالثة من جولتها العالمية لعام 2025 في متحف جنيف للفنون والتاريخ، حيث تعرض الساعات التي رشحتها أكاديميتها.

يضم المعرض الذي يستمر حتى 16 نوفمبر، 84 ساعة وست ساعات حائط من 54 علامة تجارية، تتنافس على واحدة من 20 جائزة - بما في ذلك جائزة "Aiguille d'Or" الكبرى المرموقة.

سيُقام حفل توزيع الجوائز في دار الساعات في جنيف ويُبثّ على الهواء مباشرةً على قناة يورونيوز الثقافية من الساعة 18:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا يوم الخميس 13 نوفمبر.

يشهد هذا الحدث على القوة الإبداعية لصناعة الساعات المعاصرة وتميزها المتجدد، ويوفر فرصة فريدة لرؤية الساعات الأكثر إثارة للاهتمام لهذا العام مجتمعة في مكان واحد: الساعات ذات التعقيدات الكبيرة، والمجوهرات والتحف الفنية والحرفية، والساعات المبتكرة، والساعات الأيقونية إلى جانب الموديلات الكلاسيكية أو التي يسهل الوصول إليها**.**