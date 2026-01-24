Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، في الوسط إلى اليسار، ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن يسيران في نوك، غرينلاند، يوم الجمعة، 23 يناير.
No Comment

فيديو. رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن تزور غرينلاند من أجل "إظهار الدعم"

آخر تحديث:

تزور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن عاصمة غرينلاند نوك لإجراء محادثات مع زعيم الإقليم ينز-فريدريك نيلسن بعد أسبوع مضطرب.

التقت رئيسة الوزراء الدنماركية Mette Frederiksen رئيس وزراء غرينلاند Jens-Frederik Nielsen خلال زيارتها للجزيرة يوم الجمعة.

وصلت Frederiksen إلى Nuuk قادمة من بروكسل، حيث شاركت في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي والتقت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) Mark Rutte.

عقب هبوطها في مطار Nuuk، استقبلها رئيس وزراء غرينلاند Jens-Frederik Nielsen وعانقها.

وقال Nielsen إن Rutte نقل رسالة مفادها أن غرينلاند مستعدة لبذل المزيد واستضافة بعثة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

Trump، الذي دأب على القول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند لمواجهة تهديدات من روسيا والصين، ألغى يوم الأربعاء بشكل مفاجئ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على ثماني دول أوروبية للضغط من أجل سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.

