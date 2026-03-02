مقتل عنصر من كتائب حزب الله بضربات جديدة في العراق.. ومسيّرات تستهدف أربيل مجددًا

قُتل عنصر وأصيب آخر من كتائب حزب الله العراقية، الفصيل الموالي لإيران، اليوم الاثنين، جراء ضربات جوية استهدفت قاعدة "جرف النصر" جنوب العاصمة بغداد، في أحدث حلقة من سلسلة ضربات تتصاعد بالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

اعلان اعلان

وقال مصدر في الفصيل المسلح لوكالة فرانس برس إن الضربة أسفرت عن "شهيد وجريح"، مشيراً إلى أن القاعدة تعرضت لاستهداف متكرر منذ بدء الحملة العسكرية يوم السبت. وأكد المصدر أن ثلاث ضربات منفصلة طالت الموقع صباح الاثنين وحده.

حصيلة الضحايا ومراسم التشييع

أسفرت الغارات المتفرقة التي استهدفت مقار الفصائل يوم الأحد عن مقتل تسعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي، بينهم خمسة مقاتلين من كتائب حزب الله.

وشيعت الكتائب مقاتليها الخمسة اليوم الاثنين؛ حيث قضى أربعة منهم في ضربة بمنطقة القائم قرب الحدود السورية-العراقية غرب البلاد، بينما سقط الخامس في غارة بمنطقة السماوة جنوباً.

وتُعد قوات الحشد الشعبي تحالفاً لفصائل منضوية في القوات الأمنية العراقية، غير أن مجموعات موالية لإيران ضمن هذا التحالف غالباً ما تعمل بشكل مستقل.

هجمات مسيرات في أربيل وبغداد

وامتدت العمليات العسكرية لتشمل شمال العراق، حيث دوت انفجارات قوية صباح الاثنين قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان، الذي يضم قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأفاد فرانس برس بإسقاط الدفاعات الجوية لمسّيرتين على الأقل فوق المنطقة. وفي بغداد، تبنى فصيل "سرايا أولياء الدم"، المنضوي تحت مظلة تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق"، هجوماً بمسيرات استهدف مطار بغداد الدولي فجر الاثنين، عقب تقارير أولية تحدثت عن إحباط محاولة هجومية.

موقف بغداد وتحذيرات دبلوماسية

على الرغم من دعوات العراق لعدم زج البلاد في الحرب، إلا أن الغارات استهدفت مقار الفصائل الموالية لطهران فور بدء الهجوم على إيران، مما دفع هذه الفصائل إلى التوعد بالرد والوقوف إلى جانب طهران.

وصرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين بأن "إيران تواصل قصف عدد من المناطق في إقليم كردستان، ولا سيما أربيل"، بينما تستهدف "الجهة الأخرى في النزاع" مواقع في جنوب وغرب العراق، متجنباً ذكر أسماء الولايات المتحدة وإسرائيل مباشرة.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن الأحد استهدافه لقواعد أمريكية في كردستان.

مع اشتداد المعارك، نصحت السفارة الفرنسية رعاياها في إقليم كردستان بمغادرة المنطقة عبر تركيا، وطلبت من رعاياها في بغداد ملازمة أماكنهم. بدورها، وجهت السفارة الأمريكية تعليمات مماثلة لمواطنيها وموظفي البعثة بالبقاء في مواقعهم، محذرة من تهديدات المجموعات المسلحة المدعومة من إيران.

وأكدت فصائل عراقية موالية لإيران منضوية في "تحالف المقاومة الإسلامية" في العراق أنها لن تقف "على الحياد" وستدافع عن الجمهورية الإسلامية.