Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
صرخ أشخاص في وجه عملاء فيدراليين بعد أن أطلق عميل فيدرالي النار على شخص فأرداه قتيلا في الجوار، يوم السبت، 24 يناير 2026، في مينيابوليس.
No Comment

فيديو. مئات يحضرون مراسم تأبين أليكس بريتي قتله ضابط حرس الحدود في مينيابوليس

آخر تحديث:

تجمع مئات الأشخاص في مدينة مينيابوليس عند النصب التذكاري لأليكس بريتي للاحتجاج على قتله.

تجمع مئات الأشخاص حول نصب تذكاري مرتجل آخذ في الاتساع لأليكس بريتي، الرجل الذي قُتل برصاص ضباط الهجرة الفدراليين يوم السبت في مينيابوليس.

وبحسب أسرته، كان بريتي يعمل ممرضاً في العناية المركزة في مستشفى يتبع وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وقال أفراد من عائلته لـ"أسوشيتد برس" إن بريتي شارك في احتجاجات أعقبت مقتل رينيه غود، التي قُتلت برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في سبعة يناير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا ماكلوغلين في بيان إن الضباط الفدراليين كانوا ينفذون عملية ضمن حملة الإدارة على الهجرة، وأطلقوا "طلقات دفاعية" بعد أن اقترب منهم رجل يحمل مسدساً.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على العصيان" على خلفية ردّهما على مقتل مدني في المدينة على يد ضباط فدراليين.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان