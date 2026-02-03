Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يحمل المريدون باقات من الزهور إلى مياه شاطئ أربوادور لتقديمها إلى "ييمانجا"، الإلهة الإفريقية للبحر.
No Comment

فيديو. البرازيل: آلاف في ريو دي جانيرو يحيون طقوس تكريم إلهة البحر "يمانجا" على الشواطئ

آخر تحديث:

تجمّع آلاف الأشخاص على أحد شواطئ ريو دي جانيرو لتكريم "يمانجا"، التي يُحتفل بها سنويًا في الثاني من فبراير، حيث يتوافد مؤمنون من مختلف أنحاء المدينة وخارجها.

تُعرَف هذه المراسم بأنها "حفلة الأمنيات" الأكثر صخبا في البرازيل، إذ جمعت حشودا ترتدي الملابس البيضاء وتتقدم نحو البحر على إيقاع ثابت لقرع الطبول. وحُمِلَت الزهور والنذور الصغيرة إلى داخل الماء وأُطلقت مع الأمواج، بينما كانت الأدعية تُهمَس بهدوء طلبا للعافية والحماية والانسجام.

وفي صميم هذا الطقس تقف ييمانجا، وهي شخصية محورية في ديانتي "كاندومبلي" و"أومباندا"، وتجسّد البحر والأمومة والخصوبة. وأصلها إلهة من تقاليد شعب "يوروبا"، لكنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعذراء مريم عبر التوفيق الديني في ظل الحكم الاستعماري، ما أتاح للأفارقة المستعبدين الحفاظ على معتقداتهم. ويصف المشاركون هذا الطقس بأنه تجربة شديدة الخصوصية، ومساحة للتأمل وتقديم الشكر أو طلب القوة.

ويبرز الحدث أيضا استمرار حضور الروحانية الأفرو-برازيلية في الطقوس العامة المشتركة في البرازيل.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان